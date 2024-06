Comissão apresenta requerimento de mudança de subnível na educação de Corumbá

Apresentação do projeto de valorização / Divulgação

Nesta segunda-feira, 17, a Comissão de Valorização do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) dos Administrativos realizou sua segunda reunião na Escola CAIC Padre Ernesto Sassida. O destaque do encontro foi a apresentação do modelo de Requerimento para Progressão Funcional, conforme previsto na Lei Complementar nº 339 de abril de 2024.

Segundo o Sinted-Corumbá (Sindicato dos Trabalhadores em Educação), o requerimento será distribuído aos servidores em breve, permitindo que solicitem a Progressão Funcional de Subnível I para Subnível II ao preencherem a ficha específica.

A partir da segunda quinzena de julho, os trabalhadores poderão encaminhar a documentação necessária para a mudança de Subnível. A Comissão é composta por representantes da Semed (Secretaria Municipal de Educação), do setor de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura, além de membros do Simted Corumbá.

Durante a reunião, foram discutidas alterações nos critérios estabelecidos pelo PCCR dos Administrativos, marcando uma conquista histórica para os profissionais da educação. A próxima reunião está agendada para o dia 10 de julho, às 8h30, novamente na Escola CAIC Padre Ernesto Sassida, para dar continuidade aos debates sobre a regulamentação do Plano de Cargos e Carreiras.