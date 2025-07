Comitiva de MT vem a MS conhecer políticas educacionais

Assessoria, SED

Profissionais da Educação de Mato Grosso, acompanhados da secretária adjunta de Educação do Estado, Jéssyca Campos, realizaram uma visita técnica a Mato Grosso do Sul para uma imersão nas políticas de Educação Profissional e no PAP (Programa de Aprendizagem Profissional), desenvolvido pela SED (Secretaria de Estado de Educação). A agenda teve como objetivo fortalecer o intercâmbio de experiências e conhecer de perto iniciativas que vêm se destacando nacionalmente.

Durante a visita, a comitiva teve a oportunidade de dialogar com equipes gestoras, conhecer práticas pedagógicas e entender a estrutura integrada que permite ao estudante sul-mato-grossense concluir o ensino médio com até três certificações e um curso técnico, ampliando suas possibilidades profissionais e educacionais.

De acordo com a secretária adjunta Jéssyca Campos, Mato Grosso do Sul é hoje uma referência nacional quando o assunto é educação profissional de qualidade.

“Para nós, essa troca de experiências e de aprendizados é extremamente importante. Mato Grosso do Sul é uma referência, não só para o Estado de Mato Grosso, mas para todo o Brasil, principalmente quando falamos em educação profissional e ensino médio integrado. Estar aqui, conhecer as práticas de perto e conversar com a equipe enriquece muito nosso trabalho”, afirmou.

Ela também destacou a integração do ensino médio com a formação técnica como um diferencial relevante para os estudantes.

“Vimos ótimas práticas, com estudantes que têm a oportunidade de concluir o ensino médio com três certificações e ainda um curso técnico. Isso agrega muito à vida do jovem, amplia suas possibilidades e contribui diretamente com o setor produtivo, gerando riqueza e qualidade de vida”, pontuou.

Sobre o PAP, Jéssyca demonstrou interesse em aplicar a experiência sul-mato-grossense em seu Estado.

“A educação é essencial para que o jovem tenha mais oportunidades, melhor remuneração e qualidade de vida. A proposta de aliar o ensino médio com a aprendizagem profissional, como ocorre aqui, representa um enorme ganho. É algo que levamos como exemplo para Mato Grosso”, concluiu.

