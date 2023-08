Comunidade da Aldeia Água Branca comemora reforma e investimentos na escola municipal

Divulgação

Com muita festa, danças e alegria, durante a manhã de ontem, 3, na Aldeia Água Branca, foi inaugurada a reforma da Escola Municipal Indígena Francisco Farias, como parte da programação dos 131 anos de Aquidauana.

O prefeito Odilon Ribeiro acompanhado das autoridades, lideranças e caciques, descerrou a placa de inauguração e juntos visitaram as dependências da escola, toda reformada, organizada e preparada para a volta às aulas.

"Essa obra teve muitos contratempos, a empresa abandonou e tivemos que licitar de novo. Hoje, ver tudo isso pronto, organizado, salas climatizadas, lousas e carteiras novas, cozinha nova, merenda boa e com fartura e, também, ver o sorriso das crianças traz muita alegria pra gente. Estamos muito felizes em entregar essa obra comemorando o aniversário da nossa cidade", destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

Compuseram a mesa de autoridades junto com o prefeito Odilon, a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, a secretária municipal de Educação - Wilsandra Béda, o vereador Wezer Lucarelli (líder do prefeito no legislativo), Edvaldo Félix (coordenador de assuntos indígenas), caciques Julison Farias (Água Branca), Levison Vicente (Lagoinha), Cláudio Lipu (Imbirussu) e Ademir Dodó (Ipegue), Rodrigo Constantino (presidente do Conselho Tribal), diretora Denise Francisco Silva e coordenada pedagógica Regiane Estevão Tiago.

A solenidade de inauguração foi muito prestigiada pela comunidade, presença dos secretários municipais, pais e alunos da escola. Inclusive, durante o evento, os alunos entregaram ao prefeito Odilon o pedido de apoio para irem conhecer o Bioaparque Pantanal, em Campo Grande. O prefeito prontamente confirmou aos alunos que a prefeitura irá disponibilizar o transporte para eles irem à visita no Bioparque. A criançada comemorou a notícia.

Foram reformados todos os ambientes da escola, substituição da rede elétrica, rebaixamento da rede elétrica, substituição dos forros, pintura geral, pintura da quadra de esportes, reforma da cozinha, cercamento novo, sala de leitura e multimidia e a construção de um refeitório para os alunos.

Toda a reforma foi custeada com recursos próprios do município, sendo um investimento de R$ 642.374,44.

Após a ampliação, a Secretaria Municipal de Educação investiu mais recursos próprios para equipar a escola, incluindo, novos materiais para a cozinha (fogão, freezer, bebedouro, armários), armários para os professores, carteiras e cadeiras novas, ventiladores e ares-condicionados em todas as salas de aula, mesas de refeitório, de escritório, de reunião e para professores.

Em 1957, foi fundada a Escola Municipal Indígena Francisco Farias. Atualmente, a escola atende cerca de 400 alunos da etnia terena, desde a Educação Infantil até Ensino Fundamental, com alfabetização bilíngue até o 5º ano, tendo princípio respeitar a língua materna no processo educativo.

O cacique Julison Farias, discursou em nome da comunidade, ressaltando a importância da obra para a educação na Aldeia, também lembrou dos investimentos no esporte e no apoio que a gestão municipal dá às comunidades indígenas.

"Estamos em festa, a escola ficou linda e é a realização de um sonho. Foi um investimento muito alto da prefeitura e, entendemos que, com essa obra o prefeito mostrou que ele é sensível às causas indígenas. Parabéns prefeito pela sua gestão! Estou muito feliz e honrado em ver esse senhor se tornar realidade enquanto cacique da minha comunidade", afirmou Julison Farias.

O vereador Wezer Lucarelli, durante sua fala, parabenizou a gestão municipal pela reforma e anunciou que do duodécimo devolvido pela Câmara Municipal, ele apresentou da sua parte a indicação ao prefeito Odilon para aquisição de 05 parques infantis.

"Recebemos a confirmação do prefeito e com muita alegria, damos essa noticia para vocês, de que 01 parque será instalado na Escola da Aldeia Água Branca", finalizou o vereador Wezer.

A diretora da escola, Prof. Denise Silva, emocionada, falou da satisfação de todos os profissionais em trabalhar em um novo espaço escolar todo preparado, inclusive, todas as salas de aulas climatizadas.

"Não foi apenas uma pintura, foi uma reforma geral que traz qualidade no ensino, melhora nosso ambiente de trabalho e traz alegria para toda a nossa comunidade", confirmou a diretora.