Confira as vagas do ProUni para Mato Grosso do Sul

Inscrições do Prouni continuam abertas / Divulgação

Estão abertas as inscrições para concorrer às bolsas ofertadas na primeira edição de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni). A consulta detalhada, por curso, turno, instituição e local de oferta, pode ser acessada na página do Prouni em “Consulta de bolsas”.

Ao todo, o Prouni oferece 402.092 bolsas, sendo 304.638 integrais (100%) e 97.454 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos de 1.02 8 instituições participantes do programa. Essa é a edição com a maior oferta de bolsas desde a 1ª edição d o programa, em 2005. São Paulo, Minas Gerais , Paraná , Rio Grande do Sul e Bahia são os cinco estados com o maior número de bolsas ofertadas n essa edição do programa .

No estado do Mato Grosso do Sul são 7.200 bolsas. Dessas, 6.351 serão integrais (100%), e 849, parciais (50%), distribuídas em 143 cursos, de 39 instituições sul-mato-grossenses participantes do programa. Os quantitativos representam 1,77% do total de bolsas ofertadas pelo Prouni: 406.428 (308.977 integraise 97.451parciais).

Cursos

O curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é administração, sendo 621 integrais e 76 parciais. Depois dele, os dois cursos com asmaioresofertassão: ciências contábeis, com 426 bolsas(357 integrais e 69 parciais), edireito, com 359 bolsas (307 integrais e 52 parciais).