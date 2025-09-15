Consulta pública sobre currículo digital nas escolas vai até 30 de setembro

Arquivo Coted

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), em parceria com a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), abriu uma consulta pública para a construção do Currículo da Educação Digital, Midiática e Computacional.

A iniciativa busca ouvir educadores, estudantes e a comunidade em geral. As contribuições podem ser enviadas entre os dias 16 e 30 de setembro de 2025, por meio de formulário online.

O novo currículo está sendo desenvolvido com base nas diretrizes nacionais mais recentes, que tratam da inclusão dos conteúdos de computação e competências digitais na Educação Básica. Ele complementa a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e segue os princípios da PNED (Política Nacional de Educação Digital), que orienta o uso pedagógico de tecnologias e dispositivos digitais nas escolas.

A consulta é direcionada especialmente a professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e estudantes, mas está aberta à participação de toda a sociedade. As contribuições podem ser enviadas pelo link: https://forms.gle/Ptxq167CDwMbAsxo6.

Para apoiar a participação, as escolas da rede estadual foram orientadas a disponibilizar materiais explicativos e um vídeo com orientações sobre como analisar o currículo e enviar sugestões.

A proposta representa um avanço importante na construção de um sistema de ensino mais conectado com os desafios e necessidades da era digital. O prazo para participar termina no dia 30 de setembro de 2025.

