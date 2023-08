Convênio com a Fapec garante laboratórios móveis para estudantes do Paraná

Divulgação

O Governo do Estado Paraná, por meio da Secretaria do Educação, entregou nesta semana o primeiro de 46 laboratórios didáticos móveis adquiridos para os estudantes da rede estadual de ensino.

O investimento foi de R$ 3,7 milhões e a aquisição se deu por meio do convênio entre a Secretaria da Educação e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), vinculada à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

A primeira entrega foi para o Colégio Estadual Deputado Arnaldo Faivro Busato, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Nos próximos meses os demais laboratórios serão distribuídos para outras regiões do Estado.

Cada laboratório é composto por itens como microscópio, torso, esqueleto, vidrarias, reagentes químicos, entre outros, que facilitarão a aprendizagem e vão contribuir pedagogicamente para o desenvolvimento dos estudantes nos componentes curriculares de Ciências (anos finais do Ensino Fundamental) e Biologia, Física e Química (Ensino Médio), com vistas à articulação dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Os componentes ficam montados em um carrinho com rodas, permitindo que o equipamento seja transportado entre as escolas ou as salas.

“Além de garantirem a aprendizagem prática por meio da experimentação, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular, os laboratórios didáticos móveis favorecem o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes para a construção do conhecimento e do pensamento científico, crítico e criativo”, destacou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

“Os equipamentos podem transitar entre as salas de aula, de maneira completa ou apenas com os materiais necessários, possibilitando que professores trabalhem simultaneamente os seus projetos pedagógicos, tornando assim as aulas mais atraentes”, reforçou a chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) da Área Metropolitana Norte, Silvia Vieira Dias.