Corumbá abre seleção para professores temporários da rede municipal

Inscrições começam em 10 de novembro e seguem até o dia 15, pelo site da Prefeitura
A homologação final está prevista para 30 de janeiro de 2026 / Divulgação
A Prefeitura de Corumbá, por meio da Semed (Municipal de Educação), abre na próxima segunda-feira, 10 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado voltado à contratação temporária de professores para a Rede Municipal de Ensino. O prazo se encerra no sábado, 15 de novembro, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.corumba.ms.gov.br
, com acesso direto ao link https://semedcorumbams.com.br. Os candidatos devem preencher corretamente o formulário eletrônico, revisar as informações e imprimir o comprovante de inscrição, que servirá como comprovante oficial de participação. Inscrições fora do prazo ou por outros meios não serão aceitas.
De acordo com o Edital nº 001/001/2025, publicado no Diário Oficial de Corumbá na quarta-feira (5), o processo tem como objetivo suprir necessidades temporárias de professores nas escolas da zona urbana, rural e regiões das águas. Os profissionais aprovados poderão ser convocados ao longo do ano letivo de 2026, conforme a demanda da Semed.
Etapas da seleção
O processo seletivo será composto por três etapas, sendo duas eliminatórias e uma classificatória:
Outras informações
O processo seletivo reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade com a função. A homologação final está prevista para 30 de janeiro de 2026, e todas as informações e atualizações oficiais devem ser acompanhadas pelo Diário Oficial de Corumbá.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
.
Educação
Prefeitura entrega matrículas de imóveis a moradores do Lar Feliz
Escola Cívico-Militar abre matrículas para Curso Normal Médio
Crescem matrículas de alunos com transtorno do espectro autista
Geral
Homem de 53 anos teve fratura e escoriações após acidente na Popular Velha
Polícia
Dois homens foram presos após colisões e capotamento de veículos usados no transporte da droga
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS