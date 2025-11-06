Corumbá abre seleção para professores temporários da rede municipal

A homologação final está prevista para 30 de janeiro de 2026 / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Semed (Municipal de Educação), abre na próxima segunda-feira, 10 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado voltado à contratação temporária de professores para a Rede Municipal de Ensino. O prazo se encerra no sábado, 15 de novembro, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.corumba.ms.gov.br

, com acesso direto ao link https://semedcorumbams.com.br. Os candidatos devem preencher corretamente o formulário eletrônico, revisar as informações e imprimir o comprovante de inscrição, que servirá como comprovante oficial de participação. Inscrições fora do prazo ou por outros meios não serão aceitas.

De acordo com o Edital nº 001/001/2025, publicado no Diário Oficial de Corumbá na quarta-feira (5), o processo tem como objetivo suprir necessidades temporárias de professores nas escolas da zona urbana, rural e regiões das águas. Os profissionais aprovados poderão ser convocados ao longo do ano letivo de 2026, conforme a demanda da Semed.

Etapas da seleção

O processo seletivo será composto por três etapas, sendo duas eliminatórias e uma classificatória:

1ª Etapa – Validação da inscrição online: conferência dos dados enviados. Caso haja mais de uma inscrição, será considerada apenas a última. O candidato deverá imprimir o comprovante com número e dados pessoais. Quem não constar na lista preliminar poderá recorrer em até dois dias úteis após a publicação.

2ª Etapa – Prova teórica objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 35 questões de múltipla escolha. A prova ocorrerá em Corumbá, no dia 7 de dezembro de 2025, com duração de três horas. Será considerado aprovado quem acertar pelo menos 21 questões. O local e horário serão divulgados no Diário Oficial do Município.

Os candidatos devem comparecer com uma hora de antecedência, portando documento com foto e caneta esferográfica preta. O uso de aparelhos eletrônicos, bolsas e outros objetos pessoais será proibido. O edital também prevê condições especiais para candidatas lactantes.

3ª Etapa – Avaliação de documentos e títulos: de caráter classificatório, destinada apenas aos aprovados na prova teórica. A entrega dos documentos ocorrerá em data e local a serem informados no Diário Oficial. Serão analisados certificados de formação, cursos e experiência profissional, conforme os critérios do edital.

Outras informações

O processo seletivo reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade com a função. A homologação final está prevista para 30 de janeiro de 2026, e todas as informações e atualizações oficiais devem ser acompanhadas pelo Diário Oficial de Corumbá.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

.