Alunos da Rede Estadual de Ensino aprendem gastronomia na prática

O sonho profissional de um jovem estudante começa na sala de aula. A Rede Estadual de Ensino abriu uma nova possibilidade. Uma carreira de sucesso que pode iniciar na cozinha da escola. Esta é a realidade de 58 estudantes de ensino médio da Escola Estadual Padre Mário Blandino, que fica no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Eles têm 12 aulas por semana de Gastronomia.

Este curso de educação profissional é oferecido pela SED (Secretaria Estadual de Educação) em uma “Cozinha Escola”, implantada na unidade desde abril deste ano. Estrutura moderna e preparada para atender os alunos. O objetivo é abrir as portas para uma carreira que está em plena ascensão.

Os alunos do 1° e 2° ano do Ensino Médio desfrutam de um ambiente preparado para receber aulas teóricas e práticas de gastronomia. Aprendem pratos regionais, nacionais e internacionais. Cada aula tem 50 minutos e os jovens colocam a mão na massa. Os pratos inclusive são avaliados no estilo “Master Chef” pelos professores.

Com 17 anos e muitos sonhos pela frente, Joseph Henrique Silva começou neste ano a frequentar as aulas de Gastronomia. Para ele fazer o curso é o início de uma carreira que pretende seguir. “Quero ser um chefe de cozinha e abrir o meu restaurante. Esta é a minha meta para o futuro. No começo via as aulas como algo novo e interessante para aprender, agora sinto vontade de seguir nesta área”.

Joseph está no 2° ano do ensino médio e conheceu o curso após orientação da supervisora. “Quando tive a opção de escolher o curso profissionalizante, optei pela gastronomia. Já sabia cozinhar, porém fazia mais doce, agora no curso aprendi a fazer pratos do cotidiano, até os mais elaborados. O meu preferido é o macarrão ao molho branco bechamel”.

