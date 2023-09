Crianças do projeto Bombeiros do Amanhã ingressam em curso de inglês

Aula para alunos do programa / Foto: Divulgação

Em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), do campus de Aquidauana, crianças do projeto Bombeiros do Amanhã participam de curso de inglês.

Segundo a Prefeitura de Anastácio, as aulas despertam oportunidade para crianças da região aprenderem novos idiomas.

Pelas redes sociais, pais de alunos do projeto comemoraram a nova atividade no cronograma de atividades.