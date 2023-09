Crianças participam de conscientização no trânsito em Aquidauana

Atividade me sala de aula / Foto: Divulgação

Crianças de Aquidauana participaram das atividades do projeto do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Vila Bancária, sobre educação e segurança no trânsito.

Com o intuito de conscientizar aos alunos, a equipe do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana realizou uma palestra alusiva a Semana Nacional do Trânsito.

A edição leva o tema “Nós somos o trânsito”, com participação da coordenadora Ana Cipro que explicou sobre a importância da segurança nas ruas, orientando sobre as maneiras mais seguras de locomoção tanto de automóvel, bicicleta, moto e, até mesmo, pedestre.

Na semana anterior, turmas também experimentaram ações educativas sobre o Dia da Árvore, com distribuição de poesias na Praça da Vila Bancária.