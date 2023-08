Cursinho da UFGD abre inscrições nesta semana

Divulgação

O Centro de Formação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abrirá, na quinta-feira, 10 de agosto, as inscrições para os interessados em se matricular no cursinho pré-vestibular da UFGD.

Serão oferecidas 140 vagas e as matrículas encerrarão assim que todas as vagas forem preenchidas. Para se inscrever, é obrigatório ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado no último ano.

As aulas serão on-line e acontecerão de 28 de agosto a 20 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. As aulas serão ao vivo, e não ficarão gravadas.

O link para as inscrições será publicado na página https://portal.ufgd.edu.br/secao/centro-formacao-proex/eixo-cursinho-pre-vestibular, no dia 10 de agosto.

Será cobrada uma taxa única no valor de R$ 300,00. Para fazer a inscrição será necessário apenas anexar uma cópia do RG e o comprovante de pagamento da taxa.

O cursinho terá como foco o Vestibular 2024 da UFGD, cujas provas estão marcadas para o dia 22 de outubro de 2023, no período vespertino, das 13h às 18h30, nas cidades de Dourados, Campo Grande, Nova Andradina, Três Lagoas e Naviraí.

Mais informações sobre o cursinho podem ser solicitadas pelo telefone (67) 3410-2890 ou 2891 e também pelo e-mail cursinhoprevestibular@ufgd.edu.br.