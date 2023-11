Cursinho UFMS oferece aulão gratuito pré-vestibular no Teatro Glauce Rocha

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

As provas do Vestibular e do PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) UFMS se aproximam e, para auxiliar os candidatos na reta final, o Curso UFMS preparou um aulão gratuito. A atividade será realizada no dia 29 de novembro, no Teatro Glauce Rocha, a partir das 18h30. A entrada é gratuita e está aberta a todos os interessados, sem necessidade de inscrição.

O Cursinho UFMS iniciou as aulas em abril deste ano e, agora, para encerrar 2023, conclui as atividades com o aulão especial. Durante o evento, cada professor especializado em sua área terá de 20 a 30 minutos para compartilhar conhecimentos e conteúdo relevante. Ao todo, serão abordadas sete disciplinas. Além disso, haverá sorteio de brindes para os participantes.

O coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo José de Araújo Filho, enfatiza que o aulão pode ajudar os alunos a diminuir a ansiedade pré-vestibular, além de revisar os conteúdos. “O aluno que fará o vestibular não pode perder esse aulão. Será uma oportunidade para revisar as matérias de forma descontraída”, ressalta.

Ex-aluno do cursinho e agora estudante do Curso de Odontologia, Henrique Holsback Fujikawa, comenta que quando descobriu o preparatório, se apressou para fazer parte. “Além da escola, eu estudava por conta, mas nem sempre é o suficiente, então quando descobri o cursinho fui logo correndo pra fazer inscrição. As aulas são bem dinâmicas e os professores estão sempre dispostos a tirar dúvidas, juntamente com os monitores. Inclusive, neste ano fui monitor de Biologia. O bom do cursinho é isso, esse contato direto com o professor, creio que foi essencial para minha aprovação”.

Professora há 4 anos do Cursinho UFMS na disciplina de Redação e Linguagens, Cleovia Almeida de Andrade sugere aos alunos concentração, não só enquanto escrevem a redação de acordo com o tema, mas também nas respostas de outras disciplinas. “Espero que os alunos tenham confiança e estejam atentos a tudo que aprenderam e saibam articular os seus conhecimentos de mundo, mais precisamente, os relacionados às disciplinas, por se tratar de saber científico, para construir a redação.”

A professora ainda deixa uma dica aos vestibulandos. “Minha sugestão é que fiquem atentos à estrutura das orações, que devem primar pela estrutura padrão: sujeito, verbo e complemento, para que tenham um texto claro e coeso. Foquem em argumentos de base científica e evitem o achismo e o senso comum”, aconselha.

Cursinho UFMS

O Cursinho é um programa de extensão que oferece instrução e suporte educacional para adolescentes que concluíram o Ensino Médio ou que estão atualmente matriculados nele. Neste ano, foram disponibilizadas 500 vagas em todos os câmpus, e as aulas são realizadas em formato híbrido. Recentemente, o programa passou por uma reestruturação, com professores mestres e doutores para ministrar as aulas, além da assistência de estudantes supervisionados e treinados.