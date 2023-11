Curso de Engenharia Civil do IFMS de Aquidauana recebe nota máxima do MEC

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O curso superior de Engenharia Civil do Campus Aquidauana é o sexto curso do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) a conquistar nota máxima na avaliação do MEC (Ministério da Educação). A graduação obteve conceito 5 - numa escala que vai de 1 a 5 -, após avaliação realizada em outubro, por meio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

A coordenadora do curso, Milene Estrella, afirma que alcançar a nota máxima é uma grande conquista e uma forma de comprovar a qualidade da graduação ofertada pelo IFMS. Segundo ela, o curso segue rigorosamente as diretrizes traçadas pelo MEC.

"Esse processo de avaliação renovou as energias dos docentes, discentes e da direção. É um motivo de orgulho saber que, pelos olhares experientes e competentes dos avaliadores, o nosso curso e a instituição receberam um conceito de excelência”, comemora.

Ainda de acordo com a coordenadora, a avaliação serve para assegurar aos estudantes o acesso à educação de qualidade e garantir que o diploma de graduação tenha valor no mercado.

Avaliação

Os critérios abrangem as três dimensões previstas no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do MEC: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial, e infraestrutura.

Entre os itens que asseguraram boas notas ao curso, de acordo com o relatório de avaliação, estão a experiência dos professores no mundo do trabalho, pois o “corpo docente procura se atualizar quanto à interação conteúdo e prática no contexto da Engenharia Civil”.

As salas de aula também receberam nota máxima, sendo avaliadas como “instalações novas e que passam por manutenção periódica, com conforto e equipamentos adequados".

Também foram elogiados os laboratórios, que “são confortáveis, passam por manutenção periódica e têm disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas”, na opinião dos avaliadores.

Curso

Ofertado no Campus Aquidauana desde 2018, o curso de Engenharia Civil é totalmente presencial e em turno integral.

A carga horária total é de 3.675 horas, com 375 horas de atividades de extensão e estágio curricular supervisionado de 160 horas. Por ano, são abertas 40 novas vagas.