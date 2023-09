Curso de engenharia física da UFMS é reconhecido com conceito máximo pelo MEC

Cidade Universitária da UFMS / Foto: Divulgação

O MEC (Ministério da Educação) certificou o reconhecimento em nota máxima ao curso de engenharia física da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, celebrou a conquista para a Universidade. “É o reconhecimento de todo comprometimento, dedicação e trabalho dos professores, dos técnicos, dos colaboradores e dos estudantes do curso. Quero ressaltar também a excelente liderança de todos os gestores que contribuem para que, cada vez mais, possamos consolidar a UFMS como protagonista na educação e na ciência no Estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil”.

Foram avaliados três dimensões na disciplina:

Organização Didático Pedagógica;

Corpo Docente;

Infraestrutura.

O diretor do Infi, Além-Mar Bernardes Gonçalves, destacou que trata-se de uma área nova no Brasil. “São apenas dez cursos oferecidos. Nós ficamos muito orgulhosos, porque dentre todos os cursos avaliados até o momento, o da UFMS é o segundo com conceito 5, segundo dados do portal e-MEC”, comemorou.

Criado em 2018, o curso forma sua primeira turma ao final deste ano e a avaliação com nota máxima é um presente para os futuros engenheiros físicos. O Curso de Engenharia Física foi planejado estrategicamente para atender a atual demanda do mercado de trabalho no país e tem como objetivo formar profissionais que possam identificar e solucionar problemas em diversas áreas da tecnologia, em especial os que envolvem a física clássica, moderna e contemporânea.

“A nota máxima vem para coroar um trabalho de todos os professores, mas não ficaremos parados. O relatório mostrou pontos que podem ser melhorados ainda mais e nos quais iremos trabalhar. Também queremos observar nossos futuros egressos, pois isso vai nos permitir entender melhor o seu perfil, permitindo que o curso possa evoluir para atender as demandas da sociedade”, reforçou Além-Mar.

Outros cursos

No último ano, além de engenharia física, também receberam nota máxima após avaliação do MEC os cursos de Audiovisual da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, de Educação Física (Bacharelado) da Faculdade de Educação, de Administração do Campus de Naviraí, de Engenharia de Produção do Câmpus de Nova Andradina e de Medicina do Câmpus de Três Lagoas foram reconhecidos com conceito 5.

Além disso, a Universidade ainda recebeu o conceito máximo no recredenciamento institucional e da Educação a Distância. Em todo o país, apenas seis universidades federais têm conceito máximo em ambas as avaliações e a UFMS é uma delas.