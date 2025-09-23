Curso de Gestão da Escola Pública abre inscrições em Miranda

Fachada de unidade da UEMS / Divulgação

No município de Miranda, estão disponíveis 30 vagas, distribuídas da seguinte forma:

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu, nesta terça-feira, 23, inscrições para o Curso de Especialização em GEPEM (Gestão da Escola Pública de Ensino Médio), destinado exclusivamente a servidores efetivos e contratados da Rede Estadual de Educação.

22 vagas para ampla concorrência;

3 vagas para negros;

2 vagas para indígenas;

2 vagas para pessoas com deficiência;

1 vaga para travestis e transexuais.

O período de inscrição vai até 3 de outubro de 2025, até às 23h59. O curso será oferecido na modalidade a distância, com atividades presenciais obrigatórias no Polo UAB de Miranda “Professora Maroli Vicente Júlio”.

Mais informações podem ser consultadas no edital completo, disponível no site da UEMS: www.uems.br/diretoria/ded/Processo-Seletivo-GEPEM.

A realização é da UEMS, com apoio da UAB e da CAPES.

