23 de Setembro de 2025 • 18:25

Educação

Curso de Gestão da Escola Pública abre inscrições em Miranda

Curso é exclusivo para servidores da Rede Estadual de Educação de MS

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 14:11

Atualizado em 23/09/2025 às 14:19

Fachada de unidade da UEMS / Divulgação

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu, nesta terça-feira, 23, inscrições para o Curso de Especialização em GEPEM (Gestão da Escola Pública de Ensino Médio), destinado exclusivamente a servidores efetivos e contratados da Rede Estadual de Educação.

No município de Miranda, estão disponíveis 30 vagas, distribuídas da seguinte forma:

  • 22 vagas para ampla concorrência;
  • 3 vagas para negros;
  • 2 vagas para indígenas;
  • 2 vagas para pessoas com deficiência;
  • 1 vaga para travestis e transexuais.

O período de inscrição vai até 3 de outubro de 2025, até às 23h59. O curso será oferecido na modalidade a distância, com atividades presenciais obrigatórias no Polo UAB de Miranda “Professora Maroli Vicente Júlio”.

Mais informações podem ser consultadas no edital completo, disponível no site da UEMS: www.uems.br/diretoria/ded/Processo-Seletivo-GEPEM.

A realização é da UEMS, com apoio da UAB e da CAPES.

