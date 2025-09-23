Curso de Gestão da Escola Pública abre inscrições em Miranda

Curso é exclusivo para servidores da Rede Estadual de Educação de MS
Fachada de unidade da UEMS / Divulgação
A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu, nesta terça-feira, 23, inscrições para o Curso de Especialização em GEPEM (Gestão da Escola Pública de Ensino Médio), destinado exclusivamente a servidores efetivos e contratados da Rede Estadual de Educação.
No município de Miranda, estão disponíveis 30 vagas, distribuídas da seguinte forma:
O período de inscrição vai até 3 de outubro de 2025, até às 23h59. O curso será oferecido na modalidade a distância, com atividades presenciais obrigatórias no Polo UAB de Miranda “Professora Maroli Vicente Júlio”.
Mais informações podem ser consultadas no edital completo, disponível no site da UEMS: www.uems.br/diretoria/ded/Processo-Seletivo-GEPEM.
A realização é da UEMS, com apoio da UAB e da CAPES.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Bioparque e UFMS realizam exames de imagem em peixe de grande porte
UFMS abre inscrições para mobilidade acadêmica nos Estados Unidos
UFMS inicia café da manhã e prevê serviço em Aquidauana
Pendência
Prazo para regularização é até 31 de outubro
Cidades
Cidade terá programação cultural, esportiva e musical até 12 de outubro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS