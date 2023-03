Curso de Libras para servidores públicos abre inscrições com 35 vagas

Curso terá aulas gratuitas / Divulgação

Garantir que o atendimento seja qualificado, com melhor compreensão entre surdos e ouvintes, permitindo que a comunicação se torne possível e promova, cotidianamente a inclusão no acesso ao serviço público. Com este princípio a Prefeitura de Corumbá promove cursos de qualificação e capacitação em curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para os servidores do Município.

O curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), totalmente gratuito, é oferecido a cada semestre, para todos os servidores, especialmente professores em atuação na rede pública e profissionais das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde. Devido à grande procura, o processo seletivo para preenchimento das vagas disponíveis para o primeiro módulo (modalidade presencial) é feito por ordem de inscrição.

A qualificação dos servidores em Libras segue orientação do prefeito Marcelo Iunes para que o Executivo Municipal trabalhe políticas públicas de inclusão, em todos os níveis, para combater qualquer tipo de desigualdade, exclusão ou restrição. E, garantir a todos o fácil acesso aos serviços oferecidos pelo Poder Público.

A pedagoga especialista em Libras, professora Lilia Giovana da Silva Cabrera, é a responsável pelas aulas do curso. “Atender ao público surdo, sempre foi um desafio para os servidores. Muitas vezes, vivenciando até constrangimento por não ter comunicação na Língua Brasileira de Sinais. Estamos capacitando nossos servidores para oferecermos um atendimento inclusivo e de qualidade”, disse a especialista com Docência em Libras, Psicopedagogia e Educação Especial.

O curso é promovido pela Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento/ EGOV. Serão disponibilizadas 35 (trinta e cinco) vagas e as aulas ocorrerão todas as terças-feiras, das 18:00 às 20:00 h, com início no dia 07 de março. Foi realizada uma parceria com o Colégio Salesiano de Santa Teresa e as aulas serão ministradas no local.

A inscrição será aberta a partir de quarta-feira (1) e se encerrará na sexta-feira (3) ou após o preenchimento do total das vagas. Clique aqui para preencher