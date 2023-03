Curso de Medicina da UEMS se destaca como o 2º mais concorrido do país no Sisu

Fachada da UEMS / Divulgação

O curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Campo Grande, teve destaque nacional na nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ficando em segundo lugar entre os mais concorridos, com 818,95 (ampla concorrência), ficando atrás apenas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que teve 825,85.

De acordo com o Ministério da Educação, durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

Em relação aos outros cursos de Medicina das instituições de educação superior de Mato Grosso do Sul, a UFGD ficou em 44º lugar, com a nota de corte de 798,60; a UFMS de Campo Grande em 58º lugar (783,67); e a UFMS de Três Lagoas em 60º lugar (780,60).

O curso de Medicina da UEMS é um bacharelado, com a duração de seis anos. O curso se estrutura em Módulos Temáticos construídos coletivamente, tendo o estudante como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo, valendo-se das metodologias ativas de aprendizagem, particularmente a aprendizagem baseada em problemas e a problematização. Em 2020, o curso de Medicina formou sua primeira turma de médicos.

A vice-reitora da UEMS, Celi Correa Neres, destaca que essa procura deve-se ao trabalho desenvolvido pela comunidade acadêmica. “Todo corpo docente, técnico e também dos discentes do curso que se empenham numa metodologia inovadora na execução do curso, o método PBL – que em inglês significa Problem Based Learning, que representa a metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP)”, destaca Celi.

O coordenador do curso de Medicina, Flavio Renato de Almeida Senefonte, ressalta que a UEMS tem alavancado patamares importantes no meio acadêmico para o Estado de Mato Grosso do Sul, ao longo de sua trajetória nesses 30 anos e se consolidando no meio acadêmico.