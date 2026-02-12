Acessibilidade

12 de Fevereiro de 2026 • 13:45

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Defensoria orienta famílias sobre direito à vaga escolar próxima da residência

Caso a vaga disponível seja distante da residência, o aluno deve iniciar as aulas e, paralelamente, os responsáveis devem procurar a Defensoria Pública para que sejam adotadas as providências necessárias

Da redação

Publicado em 12/02/2026 às 10:53

Atualizado em 12/02/2026 às 11:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ DPEMS

Com o início do ano letivo da rede pública de ensino se aproximando, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul lembra as assistidas e assistidos sobre o direito de crianças e adolescentes à matrícula em escola próxima de casa, conforme assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com o coordenador do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Nudeca), defensor Edson Cardoso, a instituição tem atuado para garantir esse direito em situações nas quais a vaga ofertada pelo poder público fica distante da residência do estudante, o que pode comprometer o acesso, a permanência e a frequência escolar.

“Nesses casos, pais, mães ou responsáveis podem procurar a Defensoria Pública para receber orientação e apoio jurídico”, destaca o coordenador.

Casos exitosos
Um dos atendimentos recentes envolveu uma família que não havia conseguido vaga para dois irmãos na mesma escola municipal, localizada no bairro onde residem.

“Inicialmente, a matrícula de um dos estudantes foi direcionada para uma unidade distante, o que inviabilizaria o deslocamento diário. Após a atuação da Defensoria Pública junto à Secretaria Municipal de Educação, foi possível garantir a vaga na escola mais próxima, assegurando o direito das crianças à educação”, detalha o defensor.

A Defensoria Pública esclarece que o primeiro encaminhamento nesses casos é a adoção de medida administrativa.

“A instituição solicita à Secretaria de Educação a reavaliação da matrícula, demonstrando, inclusive por meio de ferramentas de georreferenciamento, a existência de unidade escolar mais próxima da residência do aluno. Em muitos casos, essa providência é suficiente para a correção da vaga”, afirma o coordenador.

Quando não há solução administrativa, a Defensoria Pública pode adotar medidas judiciais, como o ingresso de mandado de segurança contra o município, para assegurar o direito do estudante, considerado líquido, certo e exigível pela legislação.

“A orientação da Defensoria é para que as famílias não deixem as crianças fora da escola. Caso a vaga disponível seja distante da residência, o aluno deve iniciar as aulas e, paralelamente, os responsáveis devem procurar a Defensoria Pública para que sejam adotadas as providências necessárias”, conclui o defensor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Defensoria inicia projeto Envolver para Defender em comunidades indígenas de Miranda

• Defensoria recomenda que municípios criem comitês para combater mortalidade materna e infantil

• Defensoria alerta para iminente colapso da saúde em Campo Grande

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

MS volta às aulas nesta segunda-feira

Educação

Inscrições para o Fies 2026 terminam nesta sexta

Educação

Fies 2026: inscrições para o 1º semestre terminam nesta sexta-feira

Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre

Prazo para complementar inscrições do Fies postergadas começa hoje

Fies 2025: Inep convoca lista de espera de vagas remanescentes

Educação

Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre

Publicidade

Educação

Prouni divulga aprovados em primeira chamada

ÚLTIMAS

Governo

Corumbá e Pantanal recebem cerca de R$ 1 bilhão em investimentos

Em entrevista à Rádio Difusora Pantanal de Corumbá, o secretário destacou os avanços do Governo na região de Corumbá, Ladário e Pantanal

Esporte

CR Aquidauana enfrenta o Águia Negra nesta quarta-feira pelo Sul-Mato-Grossense

O confronto é válido por mais uma rodada do campeonato e coloca o Tricolor Pantaneiro diante de um dos tradicionais clubes do Estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo