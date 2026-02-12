Defensoria orienta famílias sobre direito à vaga escolar próxima da residência

Caso a vaga disponível seja distante da residência, o aluno deve iniciar as aulas e, paralelamente, os responsáveis devem procurar a Defensoria Pública para que sejam adotadas as providências necessárias
Divulgação/ DPEMS
Com o início do ano letivo da rede pública de ensino se aproximando, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul lembra as assistidas e assistidos sobre o direito de crianças e adolescentes à matrícula em escola próxima de casa, conforme assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
De acordo com o coordenador do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Nudeca), defensor Edson Cardoso, a instituição tem atuado para garantir esse direito em situações nas quais a vaga ofertada pelo poder público fica distante da residência do estudante, o que pode comprometer o acesso, a permanência e a frequência escolar.
“Nesses casos, pais, mães ou responsáveis podem procurar a Defensoria Pública para receber orientação e apoio jurídico”, destaca o coordenador.
Casos exitosos
Um dos atendimentos recentes envolveu uma família que não havia conseguido vaga para dois irmãos na mesma escola municipal, localizada no bairro onde residem.
“Inicialmente, a matrícula de um dos estudantes foi direcionada para uma unidade distante, o que inviabilizaria o deslocamento diário. Após a atuação da Defensoria Pública junto à Secretaria Municipal de Educação, foi possível garantir a vaga na escola mais próxima, assegurando o direito das crianças à educação”, detalha o defensor.
A Defensoria Pública esclarece que o primeiro encaminhamento nesses casos é a adoção de medida administrativa.
“A instituição solicita à Secretaria de Educação a reavaliação da matrícula, demonstrando, inclusive por meio de ferramentas de georreferenciamento, a existência de unidade escolar mais próxima da residência do aluno. Em muitos casos, essa providência é suficiente para a correção da vaga”, afirma o coordenador.
Quando não há solução administrativa, a Defensoria Pública pode adotar medidas judiciais, como o ingresso de mandado de segurança contra o município, para assegurar o direito do estudante, considerado líquido, certo e exigível pela legislação.
“A orientação da Defensoria é para que as famílias não deixem as crianças fora da escola. Caso a vaga disponível seja distante da residência, o aluno deve iniciar as aulas e, paralelamente, os responsáveis devem procurar a Defensoria Pública para que sejam adotadas as providências necessárias”, conclui o defensor.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre
Prazo para complementar inscrições do Fies postergadas começa hoje
Fies 2025: Inep convoca lista de espera de vagas remanescentes
Governo
Em entrevista à Rádio Difusora Pantanal de Corumbá, o secretário destacou os avanços do Governo na região de Corumbá, Ladário e Pantanal
Esporte
O confronto é válido por mais uma rodada do campeonato e coloca o Tricolor Pantaneiro diante de um dos tradicionais clubes do Estado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS