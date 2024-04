Deputados da ALEMS falam sobre o investimento estadual em Educação

Investimento do Estado em Educação foi um dos assuntos abordados na tribuna pelo deputado Zé Teixeira (PSDB), 2º vice-presidente da Casa de Leis, durante a sessão plenária desta manhã (9), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). “Notei que houve uma mudança, e que agora quem é beneficiado não é obrigado a fazer 4h de serviço para receber a bolsa, como era antes. Também acho que o curso deve ser escolhido pelo aluno", informou.

“Também entendo que o Governo deveria pagar a faculdade, pois agora é MS Supera o nome do Governo e eu percebi que a avaliação do aluno é de seis em seis meses. Esse assunto está meio confuso pois alguns alunos não estão pagando a faculdade. É necessária uma avalição trimestral, porque ao invés de fazer só duas avaliações, farão quatro”, sugeriu o deputado Zé Teixeira.

Zé Teixeira disse que ele também falou sobre o assunto com outros parlamentares. “Conversei com Caravina esse assunto, e a gente deve debater, eu não quero intervir em curso, nem em universidade, mas poderia ser como o Fundo de Financiamento Estudantil [Fies], o aluno escolhe o que é da vontade dele, e a bolsa deve ser paga diretamente à universidade”, concluiu o parlamentar.

O deputado estadual Caravina ressaltou a importância do tema. “É importante o acompanhamento do aluno, e o objetivo da mudança no MS Supera foi para que os jovens de baixa renda tivessem oportunidade, pois muitos iam para estágio, os que tinha condições de não trabalhar durante um dia. Agora programa é diferente, o aluno pode escolher o curso. Embora o senhor tenha razão, passar para pagamento direto junto à universidade talvez seja melhor”, destacou.

A deputada Gleice Jane (PT) ressaltou que esse debate é muito importante. “Bem importante fazer esse debate aqui, o deputado traz os elementos. É preciso considerar que o estudante de baixa renda precisa destes recursos para ter outras despesas para continuar estudando. Nos últimos anos, com a falta de expectativa e perspectiva, também precisamos entender melhor a complexidade das famílias e ter um programa que atenda, mas transferir de maneira radical diretamente do Estado para a universidade pode ser um complicador”, considerou a parlamentar.

Setor produtivo

O deputado Zé Teixeira ainda falou sobre as dificuldades vividas pelo setor produtivo em Mato Grosso do Sul. “Estive com o Governador e falamos sobre o momento que passa o setor produtivo, de muita dificuldade, a produtividade diminuir devidos as chuvas. Sugeri reunião para alinhar os pontos que precisam de mudança e tirar a injustiça do produtor rural do Estado”, declarou o parlamentar.