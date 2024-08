Desenrola Fies alcança a marca de 347 mil acordos firmados

Desenrola Fies abrange contratos em todos os estados brasileiros / Divulgação

Executadopelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),o Desenrola Fies —programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)— alcançou a marca de 347 mil solicitações de adesão até a última segunda-feira, 12 de agosto. Isso significa o ingresso de mais de R$ 665 milhões nos cofres públicos apenas com o valor da entrada.

Prorrogação do prazo

No fim de maio, o Comitê Gestor do Fies (GT-Fies) anunciou a prorrogação do prazo para adesão ao Desenrola Fies, conforme a Resolução nº 59, de 23 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União. Com isso, os interessados têm agora até 31 de agosto deste ano para aderir ao programa.

O Desenrola Fies abrange contratos em todos os estados brasileiros. A medida do governo federal demonstra um compromisso contínuo em promover a equidade no acesso ao ensino superior, além de proporcionar alívio financeiro e meios de sanar a dívida.

Canais de atendimento

OMEC e o FNDEdisponibilizamoFale Conoscoeo telefone0800 616161como meios de sanar dúvidas e obter mais informações sobreoDesenrolaFies.Confiratambémos canais de atendimento oficiais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil(BB):

Caixa Econômica Federal:

Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.

Ligações podem ser feitas pelo número 4004 0104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (para as demais regiões do País).

Banco do Brasil:

Utilize o aplicativo do BB no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001.

Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.

*Com informações do Ministério da Educação