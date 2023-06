Prefeitura de Anastácio corta gratificação de 10% de professores e coordenadores

Professores em cargos de diretores ou coordenadores pedagógicos de Anastácio reclamam da falta de pagamento em gratificação de 10% por regência de classe, que é paga desde 2012. A categoria diz que o corte foi feito sem aviso e ilegal.

Conforme uma servidora, que preferiu não ser identificada, a gratificação é aprovada pela Lei Complementar 62, de 28 de março de 2012. A medida aplica tabela de vencimento base no plano de cargos, carreira e remuneração do magistério municipal.

"É um benefício do diretor e do coordenador municipal. Tirou sem nos avisar, mas para isso teria que ter um projeto de lei aprovado na Câmara. É um ato ilegal e vamos procurar nossos direitos com o MPE (Ministério Público Estadual) e sindicato".