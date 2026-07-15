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Educação

Divulgado resultado da primeira chamada do Prouni para o segundo semestre

Pré-selecionados devem comprovar as informações prestadas na inscrição até o dia 24 de julho

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/07/2026 às 15:09

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Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais / Agência Brasil

Os candidatos inscritos no Prouni (Programa Universidade para Todos) já podem consultar o resultado da primeira chamada do processo seletivo referente ao segundo semestre de 2026. A relação dos pré-selecionados foi divulgada nesta quarta-feira (15) e está disponível no portal oficial do programa.

Nesta edição, são oferecidas 471.304 bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior de todo o país. Desse total, 219.725 são bolsas integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, e 251.579 são bolsas parciais, com custeio de 50% do curso.

Os estudantes convocados na primeira chamada devem apresentar a documentação que comprove as informações declaradas durante a inscrição até o dia 24 de julho. A comprovação é obrigatória para a efetivação da bolsa junto à instituição de ensino escolhida.

O calendário do processo seletivo prevê, ainda, a divulgação da segunda chamada em 05 de agosto. Já os candidatos que não forem selecionados nas duas primeiras etapas poderão manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado dessa etapa será divulgado em 01º de setembro.

Criado pelo Governo Federal, o Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais para brasileiros sem diploma de curso superior que desejam ingressar em instituições privadas de ensino superior. Nesta edição, puderam participar os candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 ou 2025, obtiveram média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação. Para efeito de classificação, foi considerada a melhor média obtida pelo participante entre as duas edições do exame.

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