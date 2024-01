Divulgado resultado da seleção de professores da Rede Estadual

Ensino em unidade estadual

O Governo do Mato Grosso do Sul divulgou nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial do Estado, o gabarito oficial e o resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva para banco de reserva, no processo seletivo para professores temporários da Rede Estadual de Ensino.

Conforme a publicação em conjunto da SAD (Secretaria Estadual de Administração) e SED (Secretaria Estadual de Educação), os candidatos poderão consultar individualmente a resposta do recurso contra o resultado da prova objetiva no endereço eletrônico www.avalia.org.br. No link consultar resposta do recurso contra o resultado da Prova Objetiva.

Após recursos interpostos pelos candidatos relativos ao resultado preliminar da prova escrita objetiva, ficam anuladas as questões 19 e 23 referentes à prova para docente – Ano Finais Matemática, alterando o gabarito definitivo.

Já o edital torna público o resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva, após análise dos recursos impetrados contra o resultado preliminar. O ato traz a relação nominal de todos os candidatos, em ordem alfabética, acompanhado da respectiva pontuação obtida e da situação do candidato na Fase I.

Os documentos assinados pela secretária de Administração, Ana Nardes, e secretário de Educação, Hélio Queiroz Daher podem ser acessados no Suplemento do Diário Oficial nº 11.378 publicados nesta quarta (10).

Com assessoria.