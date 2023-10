Edital destina R$ 1 milhão para laboratórios do IFMS

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) publicou nesta segunda-feira, 9, o edital para ampliação de laboratórios de ciência e tecnologia em unidades do Estado. O investimento é de R$ 1 milhão.

Conforme o edital, o campus deve enviar uma proposta com eixo tecnológico. O valor máximo do certame é de R$ 100 mil. Os recursos também devem ser utilizados para tornar os laboratórios aptos para prestação de serviços técnicos e tecnológicos, além de aprimorar a infraestrutura para o desenvolvimento dos cursos regulares oferecidos, especialmente na graduação.

As propostas podem ser submetidas através do módulo “Pesquisa”, do (Sistema Unificado de Administração Pública), entre 16 de outubro e 20 de novembro, necessariamente pelo coordenador do projeto, que deve cumprir os seguintes requisitos:

ser servidor docente do quadro de pessoal permanente do IFMS;

estar com o currículo atualizado, nos últimos seis meses, na Plataforma Lattes do CNPq, contemplando sua produção acadêmico-científica dos últimos três anos;

possuir projetos de pesquisa contemplados em editais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propi), publicados nos últimos anos;

não estar em pendência junto às direções responsáveis pelo ensino, pesquisa e extensão do campus;

não possuir qualquer pendência junto às Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal;

estar desenvolvendo projeto de pesquisa em, pelo menos, um dos laboratórios dos campi do IFMS. Tal comprovação será realizada mediante declaração emitida junto às direções responsáveis pelo ensino, pesquisa e extensão do campus ao qual o laboratório está vinculado.

O projeto precisa também conter o detalhamento dos itens e equipamentos previstos, bem como os integrantes da equipe de execução, prevendo a participação de servidores e estudantes, com atividades previstas nos planos de trabalho, indicando seus respectivos responsáveis.

Seleção

A avaliação das propostas será feita levando em consideração os critérios descritos no item 6 do edital de abertura. Caso algum campus não submeta proposta ou alguma delas não seja contemplada, o recurso poderá ser realocado mediante análise da Propi, respeitando a ordem de classificação das propostas.

Os recursos serão liberados aos campi a partir de 4 dezembro de 2023. O prazo para a execução das propostas é de oito meses, de 1º de fevereiro até 14 de novembro de 2024. A prestação de contas final deverá ser feita pelo proponente até 13 de dezembro de 2024.

Clique AQUI e confira o edital.

*Com assessoria de imprensa.