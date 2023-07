Eleição para cargos de reitor e diretor-geral do IFMS acontece em setembro

Unidade IFMS / IFMS

A Comissão Eleitoral Central definiu, nesta semana, o cronograma do processo de escolha dos novos dirigentes do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) pelos próximos quatro anos. A eleição dos representantes está prevista para o dia 6 setembro.

Segundo o calendário, as inscrições de candidatos ao cargos de reitor e diretor-geral de campus deverão ser feitas nos dias 3 e 4 de agosto. Já o período de campanha eleitoral, em que servidores e estudantes poderão conhecer a proposta de cada candidato, será entre 15 de agosto e 1º de setembro.

Os debates estão previstos para os dias 4, para o cargo de diretor-geral, e 5 de setembro para reitor. Há previsão de transmissão on-line ao vivo.

“As datas foram estabelecidas respeitando o prazo legal de noventa dias para a conclusão do processo, mas também para permitir à comunidade tempo suficiente para se apropriar de como esse processo irá ocorrer e, principalmente, dos Planos de Gestão dos candidatos”, explica Tânia Brizueña, presidente da Comissão Central.

Nesta edição, o cronograma é amparado em dois pareceres da Procuradoria Jurídica do IFMS (Parecer 159/2023 e Parecer 161/2023) que tratam da contagem do prazo do processo eleitoral, conforme o Decreto nº 6.986/2009.

Todas as regras que irão balizar o processo eleitoral, em especial no que diz respeito ao sistema de votação e às proibições e direitos dos candidatos durante o período de campanha, irão constar do Regulamento Eleitoral.

Segundo o cronograma definido, o documento será publicado no dia 2 de agosto, após análise e parecer da Procuradoria Jurídica e apresentação em reunião extraordinária do Conselho Superior.

“O regulamento é a peça fundamental de todo o processo, porque é ele que irá orientar e disciplinar a conduta de eleitores e candidatos. O regulamento também irá definir se iremos adotar a votação eletrônica pela primeira vez em nossa história”, afirma Tânia.

Voto

Podem participar do processo de consulta, com direito a voto, todos os servidores que compõem o quadro de pessoal ativo permanente da instituição e estudantes do IFMS matriculados em cursos técnicos, graduação e pós-graduação, presencial ou a distância.

Os votos dos servidores serão divididos entre docentes e técnicos-administrativos. Para fins do cômputo geral, será atribuído peso de um terço para a manifestação do corpo docente; um terço para servidores técnico-administrativos; e um terço para os estudantes.

Eleição

Este será o terceiro processo de consulta à comunidade para escolha do cargo de reitor realizado pelo IFMS. O mais recente aconteceu em 9 de outubro de 2019, quando foi eleita a atual reitora da instituição, Elaine Cassiano. Os diretores-gerais dos dez campi foram eleitos na mesma data.

O processo deste ano é conduzido pela Comissão Eleitoral Central, com apoio de Comissões Locais em cada unidade. A lista completa dos membros está disponível na página das Eleições 2023.

*Com assessoria de imprensa.