Em Aquidauana, debate sobre segurança nas escolas destaca a importância da família na vida do filho

Reunião aconteceu nesta última quarta-feira / Ronald Regis

Os recentes debates sobre os programas de segurança nas escolas do Brasil, chamou também a atenção para uma situação que vem se demonstrado um tanto quanto presente no ambiente educacional, que é a ausência de algumas famílias na construção de seus filhos, aliados à escola. Pais e responsáveis, parecem terceirizar suas responsabilidades, deixando isso a cargo da escola. O que parece, é que, existe outro quadro que precisa ser tratado e que não é de polícia. É caso de família, escola e sociedade.



Os pais precisam estar mais atentos ao que seu filho “consome” na ‘internet’ e inclusive o que ele costuma levar na mochila quando vai para a escola. Essa reflexão foi levantada durante um amplo debate entre a prefeitura de Aquidauana, e seus segmentos, que contou com a participação de Delgado de Polícia, Juiz, professores, diretores de escola, Comandante da PM, vereadores entre outros. O encontro teve como pauta a segurança nas escolas, e a busca de medidas e providências, contra inclusive, aos boatos espalhados por WhatsApp, que levam preocupação a toda a comunidade escolar e autoridades.



“O momento a gente tem que ficar muito apreensivo. Temos que ter muito equilíbrio, muito cuidado, porque graças a Deus a nossa cidade nunca teve um ato de terrorismo, nunca teve um ato de violência nas escolas. Mas temos que ficar atentos. Tivemos alguns alinhamentos, as autoridades civis e militares se colocaram a disposição e que vai ser prioridade as escolas. Estamos colocando para a direção das escolas, o fechamento dos portões para que a gente tenha um controle maior das entradas. Cuidar do nosso maior patrimônio que são as nossas crianças, é a nossa obrigação’’, explica o Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.

Ao ser convidada para apresentar sua colocação sobre o assunto, a Juíza da cidade, Dra. Kelly Gaspar Duarte Neves, despertou a atenção de todos ao questionar o excesso de policiamento nas escolas e argumentou que elas precisam ser um espaço de “janelas abertas”.



“As crianças, os jovens, precisam ser observados e a partir daí, procurar os pais, as famílias para que juntos possam cuidar desse jovem”, destaca a Juíza.

Juíza Kelly Gaspar Duarte Neves - Foto: Ronald Regis



A ausência de alguns pais no acompanhamento da educação e na formação do jovem, da criança, no seio familiar, foi abordada nesse encontro. O que esses casos de violência podem trazer, além da gravidade de um fato policial, é alertar que pais e responsáveis precisam estar atentos e se aproximarem mais de seus filhos, orientando e conduzindo na moral e na responsabilidade. Como esclarece o prefeito Odilon Ribeiro.



“Eu quero alertar as famílias. Eu sou pai também, tenho uma única filha que frequenta escola também, e dizer pra você como nós estamos educando nossos filhos. A educação não pode terceirizar. A escola é o pedagógico, educacional, pedagógico. Mas a moral, a educação dentro de casa, ela é fundamental. Colocar limite. Você tem, por exemplo, fiscalizado a mochila do seu filho, você tem olhado o celular do seu filho. Isso é muito importante. Terceirizar a educação do seu filho, não é o coreto. Pai e mãe, avós tios, têm que ser presentes. A educação somos todos nós juntos. Só se faz uma sociedade bonita e organizada quando todos cumprem com sua obrigação. É fundamental que você pai, vistorie a mochila do seu filho, vistoria o celular, é menor de idade, vistoria,” alerta Odilon.



A partir dessa questão, levantada no encontro de autoridades sobre escola e segurança, onde se percebeu o papel da família, que em alguns casos, terceirizam para a escola uma responsabilidade que é dela, O Pantaneiro foi ouvir a Psicóloga e Mestre em Educação e Oficial de Projetos da UNESCO (Organização das Nações Unidas, no Brasil, Mariana Braga.



“De uma forma geral eu diria que não. O que não quer dizer que existam famílias que de fato terceirizam. Isso acontece. Mas como no Brasil não tem dados sobre a presença das famílias nas escolas, a questão de valores familiares, não é possível a gente generalizar, dizendo que de fato a uma terceirização da educação familiar para a educação formal da escola. Mas é possível a gente dizer que as famílias que terceirizam essa educação para as escolas, provocam sim, uma crise de saúde mental nos seus filhos. Por que? Porque a escola dá continuidade a uma educação feita em casa. Uma educação emocional, uma educação de acolhimento, uma educação de valores”. Explica Mariana Braga.



Mariana Braga ressalta, que a ausência da família tem desdobramentos negativos na formação do indivíduo. A escola é apenas um receptor do jovem, da criança, que trabalha aliada a família.