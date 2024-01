Escolas estaduais em tempo integral têm 14 mil vagas abertas

Divulgação

Após acrescentar 51 novas escolas aptas para oferecer ensino integral, ainda restam 14 mil vagas para matrículas no programa de ensino em tempo integral nos 79 municípios sul-mato-grossenses.

Neste ano, a Rede Estadual de Educação chega a 100% dos municípios com escolas em tempo integral, passando de 166 para 217 colégios atendendo 54 mil alunos.

As matrículas para toda a rede estadual de ensino são feitas através de um cadastro de solicitação que pode ser realizado pelo telefone fixo 0800 647 0028, ou pelo celular 3314-1212, em qualquer escola estadual próxima à residência do aluno.

Outra opção é acessar o site da matrícula digital www.matriculadigital.ms.gov.br. Ainda existe a possibilidade de buscar a vaga de forma presencial em Campo Grande, na Central de Matrículas, localizada na Rua Joaquim Murtinho n. 2612, no Jardim Itanhangá Park.

O ano letivo começa no dia 21 de fevereiro e termina em 13 de dezembro. De acordo com o calendário divulgado pela SED, as férias escolares ocorrerão de 17 a 31 de julho.