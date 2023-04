Em onda de medo e ataques, Bonito reforça segurança em escolas

Polícia descartou em escola de Bonito / (Foto: Reprodução)

Diante da onda de medo e terror causado por supostos ataques em escolas de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Bonito informou que mudou regras na rotina escolar para garantir a segurança da comunidade.

As unidades da REME (Rede Municipal de Ensino) passam a manter todos os portões trancados, com inspetores no pátio atentos a situações atípicas.

Não serão permitidos circulação de terceiros dentro da escola. Rondas policiais serão constantes nas proximidades das escolas.

Conforme o município, professores e aluno estão sendo orientados a ficarem atentos em movimentações estranhas. "Aos pais, pedimos que redobrem a atenção com seus filhos. Verifique, mochilas antes e depois de irem para escola. Observem mudanças no comportamento e, se necessário, procurem a direção", pontua.