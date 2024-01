Enem 2023: 60 redações atingiram nota máxima

Ministro Camilo Santana / Luís Fontes/MEC

Os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 já podem conferir os resultados individuais na Página do Participante. O MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgaram as notas após a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 16, na sede do Ministério . O Enem foi aplicado nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado, para 2,7 milhões de pessoas.

As notas podem ser visualizadas na Página do Participante, com o login único da plataforma gov.br. Caso o candidato não lembre a senha cadastrada, é possível recuperá-la. Basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”. Em seguida, deve-se clicar em “Esqueci minha senha”, selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

Incentivo

De acordo com os resultados da aplicação, metade dos jovens brasileiros que concluíram o ensino médio em 2023 participou do exame. Quando se observa apenas o ensino público, o número é um pouco menor: 46% dos estudantes concluintes de escolas públicas fizeram o Enem 2023.

Para o ministro da Educação, Camilo Santana, é preciso entender o motivo disso e, a partir de dados concretos, tomar decisões mais assertivas que ampliem a participação dos concluintes. “O nosso grande objetivo é sensibilizar os jovens brasileiros sobre a importância do Enem. Com esse objetivo, vamos articular ações com as redes estaduais e identificar o motivo dessa baixa”, destacou. Em sua avaliação, dois fatores precisam ser considerados: concluintes que não se inscreveram no exame e concluintes inscritos que não compareceram à prova.

Camilo Santana adiantou que o Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro para o estudante do ensino médio, do Governo Federal, vai incentivar a permanência do aluno nessa etapa de ensino e também sua participação no Enem. “Posso adiantar que o estudante regular do ensino médio vai receber um percentual da poupança quando faz a prova do Enem. Então, o Pé-de-Meia será mais um estímulo para a participação. O Enem é um exame gratuito para o jovem da rede pública. É uma oportunidade de acessar o ensino superior por meio de três programas. Não há motivo para o jovem que está concluindo o ensino médio não fazer o Enem”, defendeu.

Pesquisa

Para identificar a defasagem desses estudantes, o Inep realizará uma pesquisa com o intuito de facilitar as ações para os próximos anos e, assim, abarcar mais jovens para o exame. “Nossa expectativa para este ano é ampliar ainda mais a participação dos concluintes do ensino médio e identificar as razões que levam os jovens a não se inscreverem. Com isso, fazer com que a porta de acesso seja democrática para todos os brasileiros. A pesquisa deve ser concluída em março”, ressaltou Manuel Palacios , presidente da autarquia.

Programas

Com as notas em mãos, os participantes agora podem pleitear uma vaga gratuita pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), uma bolsa de estudo pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) ou um financiamento pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

O período de inscrição para o processo seletivo do Sisu 2024 será de 22 a 25 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Serão ofertadas 264.360 vagas. A inscrição ao Sisu é gratuita e feita, exclusivamente, pela internet. No momento em que o candidato realiza o login no Sisu, o sistema recupera, automaticamente, as notas dele obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo.

Os dados revelaram que mais de 1 milhão de participantes (37%) estão acima do ponto de corte do Sisu. Isso significa que , com 569,62 pontos (nota de corte), o estudante terá acesso a 842 cursos.

O edital do Prouni 2024 , com o cronograma do programa , será publicado nesta quarta-feira, 17 de janeiro. O ministro adiantou que a consulta a bolsas estará disponível a partir da próxima sexta-feira, 19 de janeiro . A s inscrições começarão no dia 29 deste mês e seguirão até 1º de fevereiro. O estudante interessado no ingresso em instituições privadas de ensino superior pode concorrer a bolsas integrais (100%) e parciais (50%).