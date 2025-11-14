Acessibilidade

14 de Novembro de 2025 • 22:57

Educação

Enem 2025: orientações para o segundo dia de provas neste domingo

Assim como na primeira etapa, os procedimentos de segurança permanecem os mesmos

Redação

Publicado em 14/11/2025 às 21:05

O exame também permite ingresso em universidades portuguesas conveniadas com o Inep / Paulo Pinto/Agência Brasil

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será realizado no próximo domingo, 16 de novembro, com provas de ciências da natureza e matemática. Assim como na primeira etapa, que registrou presença de 3,5 milhões de candidatos, os procedimentos de segurança permanecem os mesmos.

Com o horário de Brasília, os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. As provas terão início às 13h30 e término às 18h30, meia hora mais cedo do que no primeiro dia. A saída sem o caderno de questões será permitida a partir das 15h30; para levar o caderno, somente após as 18h.

Candidatos com tempo adicional aprovado pelo Inep terão acréscimo de 60 minutos. No caso de videoprova em Libras, o aumento será de 120 minutos.

O Cartão de Confirmação, disponível na Página do Participante, reúne informações essenciais, como local de prova, número de inscrição e dados sobre atendimentos especiais. Apesar de não obrigatório, o Inep recomenda levar o documento impresso.

Para entrar no local de aplicação, é necessário apresentar documento oficial com foto. São aceitos RG, CNH, passaporte, CTPS emitida após 1997, documentos profissionais reconhecidos por lei e versões digitais como e-Título, CIN e RG Digital. Estrangeiros podem apresentar CRNM, DPRNM, passaporte ou documento equivalente do Mercosul, inclusive em formato digital.

A prova deve ser respondida com caneta esferográfica preta de material transparente. Participantes autistas podem usar canetas coloridas apenas no caderno de questões.

Equipamentos eletrônicos são proibidos e devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos, que deve permanecer lacrado sob a carteira. Óculos escuros, bonés, gorros e materiais não permitidos também devem ser guardados no envelope.

Lanches são autorizados após vistoria do chefe de sala. A embalagem não precisa ser transparente, mas garrafas digitais são proibidas.

Quem precisar comprovar presença deve imprimir a Declaração de Comparecimento na Página do Participante e entregá-la ao chefe de sala durante a identificação. O documento não será fornecido após a prova.

Participantes afetados por desastres naturais terão direito à reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro. A solicitação deve ser feita de 17 a 21 de novembro, até as 12h. O direito também vale para quem teve problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas.

Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas ocorrerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da realização da COP30. Nesses municípios, o Cartão de Confirmação será disponibilizado posteriormente.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, utilizado por Sisu, Prouni e Fies, além de instituições públicas e privadas. O exame também permite ingresso em universidades portuguesas conveniadas com o Inep.

