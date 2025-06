Enem 2025: prazo para recurso de atendimento especial termina hoje

José Cruz/Agência Brasil

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 que tiveram recusadas as solicitações de atendimento especializado têm até esta sexta-feira (27) para entrar com recurso. A análise é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e os resultados já estão disponíveis na Página do Participante.

Para solicitar nova análise, é necessário reenviar a documentação que comprove a necessidade do atendimento especial. Os arquivos devem estar nos formatos PDF, PNG ou JPG, com até 2MB e precisam ser legíveis, em língua portuguesa.

Segundo o edital do Enem 2025, os documentos devem conter o nome completo do participante, diagnóstico detalhado da condição que motivou o pedido (com o respectivo código da CID-10), além da assinatura e identificação do profissional responsável, com registro no CRM, RMS ou outro órgão competente. Laudos incompletos não serão aceitos.

Entre os perfis que podem solicitar atendimento especializado estão pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, idosos e candidatos com transtornos como dislexia, déficit de atenção e autismo, entre outros.

Os recursos aprovados garantem adaptações como prova em braile, letra ampliada, tempo adicional, sala individual, leitor de tela, guia-intérprete e mobiliário adaptado. Também será permitido o uso de materiais próprios, como máquina de escrever em braile, óculos especiais, bomba de insulina e medidor de glicose. Todos os equipamentos serão vistoriados no dia da prova para garantir a segurança do exame.

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro em todo o país. Já nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, a aplicação será em 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da realização da COP30.

Principal porta de entrada para o ensino superior público e privado no Brasil, o Enem também pode ser usado para acesso a universidades em Portugal e para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio por maiores de 18 anos.

