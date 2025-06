Enem 2025 tem 5,5 milhões de inscritos

Paulo Pinto/Agência Brasil

As inscrições encerraram na última sexta-feira (13), e os dados foram contabilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela organização do exame. O total de inscrições ainda pode variar, pois depende da confirmação do pagamento da taxa para candidatos não isentos, até o dia 27 de junho.

A edição de 2025 superou os 4,3 milhões de inscritos em 2024 e mantém a tendência de crescimento iniciada em 2023. O recorde histórico do Enem ocorreu em 2014, com mais de 9,4 milhões de inscrições.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção de três cidades do Pará Belém, Ananindeua e Marituba onde o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30. O resultado final será divulgado em 16 de janeiro de 2026.

O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil, por meio do Sisu, Prouni e Fies. A nota também pode ser usada para estudar em instituições de ensino superior em Portugal. Além disso, candidatos com mais de 18 anos podem utilizar o exame para obter o certificado de conclusão do ensino médio.

