Enem 2026 registra mais de 5 milhões de inscrições confirmadas

Na comparação com a edição anterior, houve crescimento de 5,08% no total de participantes do Enem - Marcelo Camargo/Agência BrasilNa comparação com a edição anterior, houve crescimento de 5,08% no total de participantes do Enem / Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2026 contabilizou 5.055.818 inscrições confirmadas, conforme balanço preliminar divulgado nesta sexta-feira (03) pelo MEC (Ministério da Educação). Os dados foram fechados após o encerramento dos prazos para pagamento da taxa de inscrição e apresentação de recursos.

Na comparação com a edição anterior, houve crescimento de 5,08% no total de participantes. Em 2025, o exame reuniu 4.811.338 candidatos em todo o Brasil.

Apesar do avanço, o maior número de inscritos da história do Enem continua sendo o de 2014, quando 8.722.290 pessoas se cadastraram para realizar as provas.

Neste ano, a avaliação será aplicada nos dias 08 e 15 de novembro, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Atendimento especializado

Os candidatos que tiveram negado o pedido de atendimento especializado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) podem recorrer da decisão até esta sexta-feira.

Para isso, é necessário encaminhar, por meio da Página do Participante, disponível no portal do Inep, a documentação que comprove a condição informada no ato da inscrição, conforme previsto no edital.

A divulgação do resultado dos recursos está prevista para o dia 10 de julho, no mesmo ambiente virtual.

Novas medidas

Entre as novidades desta edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, medida adotada pela primeira vez pelo Ministério da Educação.

Outra iniciativa envolve os beneficiários do programa Pé-de-Meia que estiverem concluindo o ensino médio. Os estudantes que comparecerem aos dois dias de provas receberão um incentivo financeiro de R$ 200, pago em parcela única.

Também houve ampliação da rede de aplicação do exame. O Inep acrescentou 95 novos municípios, permitindo que mais candidatos façam a prova perto de casa e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades.

A expectativa do instituto é utilizar aproximadamente 10 mil escolas como locais de aplicação. A previsão é de que cerca de 80% dos concluintes do ensino médio da rede pública realizem o exame na própria unidade onde estudam.

Principal porta de entrada para o ensino superior

Criado para avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, o Enem é, atualmente, a principal forma de acesso ao ensino superior no país. As notas podem ser utilizadas em programas federais como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), além de processos seletivos promovidos por instituições públicas e privadas.

Desde a edição de 2025, o exame voltou a permitir a certificação de conclusão do ensino médio para participantes com 18 anos ou mais, desde que atinjam a pontuação mínima exigida em todas as áreas do conhecimento e na redação.

Os resultados individuais também podem ser aproveitados por brasileiros interessados em estudar em Portugal, por meio de convênios firmados entre o Inep e universidades portuguesas, que utilizam as notas do Enem em seus processos de seleção.