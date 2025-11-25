Acessibilidade

25 de Novembro de 2025

Educação

Escola Erso Gomes celebra Consciência Negra com desfile e atividades educativas

Programação reforçou a valorização da identidade, cultura afro-brasileira e representatividade entre os estudantes

Redação

Publicado em 25/11/2025 às 17:20

Evento de valorização cultural / Prefeitura de Aquidauana

A Escola Municipal Erso Gomes realizou uma programação especial em referência ao Mês da Consciência Negra, reforçando o cumprimento da Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas.

Um dos destaques foi o desfile organizado pela unidade, que valorizou a beleza, identidade e diversidade dos estudantes, fortalecendo a autoestima e promovendo o respeito às diferenças dentro do ambiente escolar.

A escola também recebeu o professor André e a designer Natasha Constantino, que conduziram uma fala inspiradora sobre etnia, identidade e representatividade. As contribuições ampliaram o olhar dos alunos sobre pertencimento, história e o papel de cada indivíduo na sociedade.

A direção destaca que trabalhar o tema é essencial para a formação de cidadãos críticos e conscientes. A escola reafirma seu compromisso em construir um ambiente inclusivo, que reconhece e valoriza a diversidade como elemento fundamental para transformar realidades.

