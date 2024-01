Escola Estadual de Nioaque vai ser reformada por R$7,8 milhões

Escola Estadual em Nioaque / Divulgação

A SED (Secretaria de Estado de Educação) divulgou o resultado de licitação para reforma na Escola Estadual Padroeira do Brasil, em Nioaque. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado.

Conforme o Midiamax, o aviso de resultado de licitação, a empresa vencedora do certame é a C3 Engenharia Eireli (CNPJ 09.282.860/0001-30). A construtora fará a reforma geral e ampliação da escola, que fica no Assentamento Padroeira do Brasil.

O valor total do contrato é de R$ 7.853.632,06. Atualmente, essa mesma empresa tem outro contrato ativo com a SED, de valor próximo, conforme dados do Portal da Transparência.

São R$ 7.053.928,65 para reforma e ampliação na Escola Estadual Professora Vânia Medeiros Lopes, em Glória de Dourados. A data final é em 23 de fevereiro de 2024.