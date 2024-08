Escola Estadual Felipe Orro ganha desta no IDEB

Escola Estadual Felipe Orro / Divulgação

O MEC (Ministério da Educação) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2023. A Escola Estadual Felipe Orro brilhou no ranking do indicador, que é fundamental para avaliar a qualidade da educação no Brasil.

De acordo com o IDEB, o Brasil atingiu 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), cumprindo a meta nacional para essa etapa. Nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), o país registrou 5 pontos, enquanto o ensino médio obteve 4,3 pontos, abaixo das metas estabelecidas para essas etapas.

Em destaque entre as escolas de Aquidauana, com uma nota impressionante de 5,0, a escola alcançou a segunda posição no município, apenas atrás da Escola Estadual Cândido Mariano, que obteve 5,7. Este resultado sublinha o compromisso e a dedicação de toda a equipe da Escola Estadual Felipe Orro com a qualidade da educação oferecida.

A professora Heloisa Longo, diretora adjunta da Escola Estadual Felipe Orro, expressou seu entusiasmo com o resultado. “Estamos extremamente satisfeitos com o desempenho da nossa escola no IDEB. A nota de 5,0 reflete o trabalho árduo e a dedicação de toda a equipe. A Escola Estadual Felipe Orro tem se destacado como uma das melhores do município, e esse reconhecimento é um grande motivo de orgulho para todos nós,” afirmou Longo.

A pesquisa do IDEB também destacou a importância das escolas em tempo integral, que frequentemente apresentam melhores resultados. Em 2023, 33% das instituições e 18% dos alunos do ensino médio estavam em escolas de tempo integral, uma evolução significativa em relação a 2019.

A Escola Estadual Felipe Orro, com sua nota expressiva, não apenas se destacou no cenário local, mas também se posicionou como um exemplo de excelência no ensino, refletindo o contínuo progresso educacional no município de Aquidauana.

O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou: “O IDEB é o principal indicador da qualidade da educação básica no país, ajudando a orientar as políticas públicas e decisões para o aprimoramento do ensino.”