Escola indígena de Aquidauana conquista 1º lugar em premiação estadual

Escola foi premiada nesta tarde / Madu Livramento/Jornal Midiamax

A premiação, realizada na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, homenageou 36 instituições de ensino das redes estadual e municipal que se destacaram com os melhores resultados no Idams (Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul), com base na avaliação feita pelo Saems (Sistema de Avaliação da Educação Básica de MS).

Nesta quinta-feira (11), a Escola Municipal Indígena Francisco Farias, de Aquidauana, foi destaque absoluto na 3ª edição do Prêmio Escola Destaque, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul. A unidade conquistou o 1º lugar entre quase 600 escolas públicas avaliadas, sendo reconhecida pelo excelente desempenho na alfabetização de seus alunos do 2º ano do Ensino Fundamental.

“A primeira colocada é uma escola indígena e isso nos faz refletir e pensar muita coisa. A gente que vê muita discussão só pelo lado de conflito, temos que abandonar isso de uma vez por todas e enxergar as nossas comunidades indígenas como um grande orgulho étnico, cultural, como uma riqueza de Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador Eduardo Riedel, durante discurso.

“Uma escola indígena de Aquidauana chegar em primeiro lugar diz muito, não é? E eu acho que a gente tem que parar pra refletir um pouquinho sobre a sociedade que a gente quer: múltipla, diversa e com acesso à educação”, acrescentou, segundo o Jornal Midiamax.

Cada escola premiada recebeu um valor de R$ 80 mil como forma de reconhecimento pelo trabalho de gestores, professores e estudantes no fortalecimento da aprendizagem básica. A escola indígena de Aquidauana, ao garantir o primeiro lugar geral, reforçou o papel essencial da educação nas comunidades tradicionais e a importância do investimento contínuo em políticas públicas inclusivas.

Para concorrer ao prêmio, as escolas precisam cumprir alguns critérios: ter pelo menos 10 alunos matriculados no 2º ano regular, garantir a participação de no mínimo 90% desses estudantes na avaliação estadual e alcançar alto desempenho no índice estadual de alfabetização.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como secretários de Educação, representantes da Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação), diretores escolares, professores, estudantes e pais. A cerimônia reforçou o compromisso do Estado com a valorização da educação pública e o incentivo ao avanço da alfabetização como base do desenvolvimento educacional.

A conquista da Escola Municipal Indígena Francisco Farias evidencia a força da educação em Aquidauana e serve como exemplo de que é possível alcançar resultados de excelência mesmo em contextos desafiadores, quando há dedicação e apoio institucional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:





Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!