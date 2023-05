Escola indígena de Aquidauana participa do ShowTec, em Maracaju

Os alunos do Ensino Médio Técnico em Agroecologia, da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel - Hoyenó'O, da aldeia Lagoinha, estiveram participando da exposição ShowTec, em Maracaju.

Com o apoio da administração municipal e do cacique e da liderança tribal, os alunos participaram de diversas atividades, obtendo vários conhecimentos, tecnologias, pesquisas e vivência no ShowTec. O evento aconteceu do dia 23 a 25 de maio.

A ShowTec é o maior evento do agro no estado de MS, com exposição das tecnologias do momento, pesquisas e inovações no setor rural. Através da experiência na exposição, os alunos puderam ter uma visão da importância do setor e uma perspectiva profissional fora da aldeia e, também, conhecendo na prática o que está sendo abordado na escola.