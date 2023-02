Escola indígena em Aquidauana está com inscrições abertas para curso Normal Médio

Serão oferecidas 40 vagas / Divulgação

A Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pastor Reginaldo Miguel – HOYENÓ’O, localizada na aldeia Lagoinha, em Aquidauana, está com as inscrições abertas para o curso “Normal Médio Indígena Território Etnoeducacional Povos do Pantanal”. Elas podem ser feitas até amanhã (8).

O curso é destinado para a formação técnica de professor assistente na educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e atenderá as etnias Terena, Atikum, Guató, Kinikinau, Kadiwéu e Ofaié.

Regime de Colaboração

O curso acontecerá em três módulos com 25 aulas semanais de 50 minutos, sendo dessas, 20 presenciais e 5 não presenciais (remotas). Os estudantes, a partir do 2º semestre do curso, poderão começar seus estágios supervisionados nas escolas municipais da região.

Serão oferecidas 40 vagas e um dos requisitos para participar da seletiva será a conclusão do ensino médio. Segundo o diretor, o curso tem todos os procedimentos pedagógicos como exame final, avaliação paralela e conselho de classe.

Inscrições

As inscrições serão realizadas na unidade escolar até as 11 horas de quarta-feira (8). O estudante deverá concluir todas as etapas do curso em, no máximo, 2 anos para obter a certificação de “professores assistentes”. Sendo que desde 1º de janeiro deste ano um profissional com a formação “Normal Médio” recebe salário de R$ 4.420,55 para 40 horas semanais na Rede Estadual de Ensino