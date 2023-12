Escola Mundo Feliz da Pestalozzi forma alunos em evento especial

Formandos receberam diploma / Divulgação

A Escola Especializada Mundo Feliz, da Associação Pestalozzi de Aquidauana, formou na noite de quinta-feira, 30, os alunos da educação infantil.

Com o tema “Aquarela” , a formatura reuniu todos os professores, familiares e autoridades municipais

Segundo a coordenadora-geral, Fátima Mitue Midoguti Joia, 11 formandos da educação infantil fase III receberam o diploma. No próximo ano, os estudantes seguem para o ensino fundamental.

“O evento foi preparado com muito carinho, para receber os familiares nesse dia de festa, além do protocolo de formatura compartilhamos de uma linda apresentação realizada pelos nossos formandos e para finalizar a noite tivemos um delicioso jantar oferecido pela nossa Instituição aos convidados presentes. A escola Especializada Mundo Feliz agradece todos os familiares, professores e funcionários que se fizeram presente nesse dia memorável. Hoje nossos alunos concluíram uma etapa importante, repleta de aprendizado, novas amizades e diversão, que eles continuem dedicados em busca do conhecimento e que a curiosidade os leve a voar cada vez mais alto”, finaliza.

Confira mais fotos da festa:

@@NOTICIA_GALERIA@@