Escola na Aldeia Limão Verde é inaugurada após reforma

Escola durante reforma / Divulgação

A Prefeitura e a Secretaria de Educação inauguram, na próxima quarta-feira, 3, a reforma na Escola Municipal Indígena Lutuma Dias, na Aldeia Limão Verde.

O convite para a solenidade foi emitido pelo município, às 9h, com a presença do prefeito Odilon Ribeiro e da secretária de Educação, professora Wilsandra Aparecida de Lima Beda.

A escola foi beneficiada com uma reforma geral que abrange também a construção de uma entrada nova, cercamento com alambrado, e calçamento do pátio da escola com sistema de drenagem.