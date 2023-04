EscolaGov promove debate sobre o Transtorno do Espectro Autista na terça

Conhecido popularmente como Autismo, o TEA (Transtorno do Espectro Autista) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pelo desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.

Segundo o Ministério da Saúde, os sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade, com prevalência maior no sexo masculino.

Para conscientizar a população sobre o transtorno, a ONU (Organização das Nações Unidas) estabeleceu o ‘Abril Azul’, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao TEA.

Consciente sobre a importância do tema, a EscolaGov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) realiza no próximo dia 25 de abril, às 15 horas, a live Autismo – do diagnóstico ao cuidado, realizada em parceria com a Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) e transmitida pelo Youtube.

Por meio de orientação da médica Neuropediatra, Maria José Maldonado e da experiência de uma mãe de criança com TEA, Helenice Duarte, os espectadores conhecerão mais sobre a rotina, tratamento, mitos e verdades sobre o autismo.

“O TEA é uma patologia que está aumentando com o passar dos anos e quanto mais se debate o tema, maiores as chances de a família perceber sintomas iniciais nas crianças e quanto mais cedo o diagnóstico, maior a evolução”, afirma a neuropediatra.

Ainda segundo a especialista, o tema ainda é cercado por preconceitos e o debate proporciona a oportunidade de esclarecer equívocos.

“Muitas pessoas pensam que o autista é deficiente e não vai ter uma rotina normal. Há casos mais severos, mas há muitas pessoas que desenvolvem a forma mais leve e com tratamento adequado são bem inseridas na sociedade”, explica Dra. Maria José.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), uma a cada 160 crianças nascidas no mundo tem autismo. Pela primeira vez, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou levantamento do quantitativo de pessoas com TEA no Brasil, registrando cerca de dois milhões de brasileiros.

Serviço

Live Autismo – do diagnóstico ao cuidado

Data: 25 de abril de 2023 – 15 horas

Transmissão: Youtube EscolaGov - https://youtube.com/@EscolagovMS_Oficial