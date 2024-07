Escolas da Capital e interior participam de Clube de Ciências do Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal iniciou na quarta-feira (3) as atividades do Clube de Ciências com estudantes de onze escolas de Campo Grande e do interior. O objetivo do projeto é popularizar a ciência e promover a iniciação científica entre alunos do Ensino Fundamental e Médio do estado.

Nos próximos seis meses, sob supervisão do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Bioparque Pantanal, os estudantes desenvolverão projetos científicos alinhados aos eixos temáticos: Sustentabilidade, Social, Educacional, Desenvolvimento e Inovação.

As escolas com projetos aprovados são de Campo Grande, Jaraguari e Guia Lopes da Laguna. De Campo Grande, participam: Escola Estadual João Carlos Flores; Escola Estadual Blanche Dos Santos Pereira; Escola Municipal João Evangelista Vieira de Almeida; Escola Estadual Orcírio Thiago de Oliveira; Escola Estadual Teotônio Vilela; Escola Estadual Professora Brasilina Ferraz Mantero; Colégio Nova Escola; e Escola Estadual Neyder Suelly Costa Vieira.

Do interior, foram aprovadas duas escolas: Escola Estadual Salome de Melo Rocha, de Guia Lopes da Laguna, e Escola Estadual José Serafin Ribeiro, de Jaraguari.

“Fomentar a iniciação científica dos estudantes é um dos objetivos do Bioparque Pantanal e o Clube de Ciências está inserido nos pilares de Pesquisa e Educação Ambiental do nosso complexo. A iniciativa do empreendimento possibilita o surgimento de jovens pesquisadores que promoverão a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento em nosso estado”, afirmou a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri.

Lívia dos Santos, do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Orcírio Thiago de Oliveira, conta que está animada com os trabalhos. “Estou muito empolgada, pois acredito que vamos aprender muito. Nosso projeto está relacionado à Educação Ambiental do Bioparque e como ela impacta a vida dos visitantes e das escolas. Vamos produzir banners com informações para mudar hábitos prejudiciais ao meio ambiente”, explicou.

As atividades semanais com os grupos de estudantes e professores orientadores ocorrerão sempre às quartas e sextas-feiras, nos períodos matutino e vespertino, no Laboratório do Clube de Ciências do Bioparque Pantanal. Também serão realizadas reuniões e atividades virtuais, conforme o calendário escolar.