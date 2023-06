Escolas e CMEIs da Rede Municipal ganham novos equipamentos e materiais

Novos equipamentos / Divulgação

Com investimento próprio de R$ 299.356,75, a Prefeitura de Aquidauana, realizou na manhã desta sexta-feira, 30, a entrega de materiais e equipamentos para as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino.

As entregas aconteceram no auditório da Secretaria de Educação, como diversos utensílios de cozinha, edredom, TV, lavadora de roupas, espremedor de frutas, liquidificador, batedeira, forno elétrico, micro-ondas, freezer horizontal, lavadora de alta pressão, refrigerador duplex, ventilador de parede, fogão, bebedouro garrafão e aventais.

“Ao longo da nossa gestão temos procurado dar todas as condições para que não só os professores, mas também os administrativos, ASGs e merendeiras possam trabalhar com equipamentos e materiais que agilizam e facilitam o dia a dia nas escolas e creches. Em breve, vamos estar inaugurando mais escolas que estão sendo reformadas. Com trabalho e foco, estamos mudando a história na educação pública municipal. Ainda temos grandes desafios pela frente, o trabalho continua!”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Ainda em sua fala, o prefeito Odilon lembrou dos investimentos em estrutura física com reformas de escolas, transporte escolar com a compras de ônibus, compras de materiais adequados e atualizados para professores, alunos e funcionários da Rede Municipal.

Também estiveram na entrega os secretários municipais Wilsandra Béda (Educação), Ernandes Peixoto (Finanças), Marluce Luglio (Administração), Selma Suleiman - diretora executiva do gabinete, vereador Reinaldo Kastanha e os diretores e coordenadores dos CMEIs, CMA e Escolas Municipais.