Escolas em Miranda são reformada com investimento de R$ 8,4 milhões

EE. Carmelita Canale Rebuã / (Foto: Divulgação)

A EE. Carmelita Canale Rebuã, em Miranda, será reformada pelo Governo do Estado com investimentos que somam mais de R$ 5,2 milhões. A unidade escolar é a segunda da REE (Rede Estadual de Ensino) a ter a reforma anunciada este mês. A outra escola que passará por melhoria é a Escola Estadual Dona Rosa Pedrossian, com investimento de R$ 3.198.277,93 – o extrato do contrato foi publicado no dia 9 de fevereiro.

Somente em Miranda, o Governo do Estado está investindo R$ 8.496.083,93 nas reformas das duas escolas. O município tem ainda mais uma unidade urbana e três unidades rurais, que atendem a população indígena.

A diretora Izamara Nunes Albuquerque, da EE. Carmelita Canele Rebuã, explica que a obra, que deve durar um ano, é uma grande conquista para a comunidade escolar. “O prédio estava precisando muito. A última melhoria foi em 2011 e não supriu todas as necessidades. Agora a reforma será completa, incluindo hidráulica, elétrica e o telhado. É um grande anseio da comunidade, 2023 é o ano da realização de sonhos”.

A unidade, que tem três blocos com quatro salas, atende 200 alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Além disso, tem duas turmas do curso profissionalizante Normal Médio, que funciona no período noturno e atende 140 alunos.

Com esta obra o Governo do Estado totaliza, apenas em fevereiro, 14 escolas reformadas em dez municípios, além de Miranda, as escolas são localizadas em Campo Grande, Naviraí, Paranaíba, Caarapó, Coxim, Tacuru, Vicentina e Rio Verde de Mato Grosso. O investimento total nas obras formalizadas ultrapassa R$ 45 milhões.