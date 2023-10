Escolas estaduais recebem R$2,9 milhões para ampliação e reforma

Divulgação

A Escola Estadual José Alves Ribeiro, em Rochedo, e a Escola Estadual Indígena Antônio Alves de Barros, em Porto Murtinho, irão passar por obras que somam o valor de aproximadamente R$3 milhões.

O Governo de Mato Grosso do Sul vai promover ampliação de blocos e reforma parcial nas instituições para melhorar e contribuir para o ensino dos alunos.

No município de Rochedo, a Escola Estadual José Alves Ribeiro conta com 420 estudantes de Ensino Fundamental e Médio. A instituição funciona em período integral para os alunos do novo ensino médio, e nos períodos de manhã e tarde para os estudantes do 6° ao 9° ano.

O diretor da escola, Jurandir Rocha, destacou que a obra contribuirá para a inclusão de novos alunos na instituição. A escola, que completou 50 anos em 2023, havia passado por uma reforma estrutural recentemente e agora foi contemplada com a ampliação.

“A gente recebeu a ampliação das 5 salas com o pavilhão que vai vir de encontro com a escola então está tudo maravilhoso por aqui. Estamos super felizes. A cidade, a comunidade escolar está super feliz por essa visão do governo em relação à educação”, destaca Jurandir.

No município de Porto Murtinho, na Aldeia Alves de Barros, a Escola Estadual Indígena Antônio Alves de Barros conta com 50 estudantes, todos do Ensino Médio. O local é compartilhado pela escola estadual, com oEnsino Médio no período noturno, e pelo município, com Ensino Fundamental nos períodos da manhã e tarde.

De acordo com Ana Paula Gonçalves, secretária e diretora substituta, a instituição já foi avisada e tem boas expectativas sobre a reforma. “Já é um prédio que faz tempo que foi construído, mas só foi entregue em 2021. De lá pra cá, já existem muitas coisas que precisam ser feitas para melhorar as condições para os alunos”.

O contrato para a realização das obras foi publicado nesta segunda-feira (30), no Diário Oficial do Estado. Para a Escola Estadual José Alves Ribeiro, o valor da ampliação será de R$1.902.928,22, enquanto a Escola Estadual Indígena Antônio Alves de Barros possui uma verba de R$1.048.939,99 para a reforma parcial.