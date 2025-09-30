Escolas indígenas de Nioaque recebe doação de celulares apreendidos em presídios

Entrega feita na última semana / Agepen

Policiais penais da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul) participaram da entrega de 200 aparelhos celulares apreendidos em unidades penais do Estado, agora destinados a fortalecer a educação em comunidades indígenas.

A ação integra o Projeto Transforme, desenvolvido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, com apoio do Tribunal de Justiça, que promove a destinação de equipamentos de origem irregular para fins sociais. Pela primeira vez, a Agepen e o Ministério Público do Estado, por meio da 50ª Promotoria de Justiça, participaram juntos da solenidade de entrega, que aconteceu na última quinta-feira (25).

Os aparelhos foram distribuídos para a Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza, localizada na Aldeia Brejão, em Nioaque, e para a Escola Estadual Indígena Angelina Vicente. A cerimônia contou com a presença da promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin, policiais penais e lideranças locais.

Recebidos com entusiasmo pela comunidade, professores, pais e estudantes, os representantes da Agepen destacaram a relevância da iniciativa.

“Foi um dia ímpar, que ficará guardado em nossos corações. Participar de algo tão grandioso e saber que aparelhos celulares, antes usados de forma irregular, agora contribuirão para o conhecimento e educação de crianças tão especiais das nossas comunidades indígenas é motivo de orgulho para todos nós”, ressaltou a servidora Melicia Ruoppoli.

O cacique da Aldeia Brejão, Ademar da Silva, agradeceu a presença da Agepen e pela atuação conjunta no projeto. “Estamos de portas abertas. Este gesto traz benefícios reais para nossas crianças e demonstra respeito pela nossa comunidade”, afirmou.

O Projeto Transforme consiste na doação de aparelhos celulares apreendidos em unidades prisionais do estado, os quais são formatados por universidades parceiras para servirem de auxílio a estudantes da Rede Pública de Ensino, promovendo cidadania e inclusão social. Inspirado no projeto Alquimia II, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Transforme começou no início da pandemia, quando a necessidade de aulas remotas se tornou evidente. Com autorização judicial, a Agepen disponibiliza os aparelhos que, anteriormente, seriam destruídos, dando-lhes uma nova vida para uso educacional.

*Com informações da Agepen-MS

