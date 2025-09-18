Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 16:11

Educação

Escolas municipais de Corumbá recebem Chromebooks e lousas digitais

Equipamentos tecnológicos beneficiam mais de 1.200 alunos em projeto piloto de modernização da rede municipal

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 14:43

Novos equipamentos nas unidades / Prefeitura de Corumbá

Como parte do projeto de modernização da REME (Rede Municipal de Ensino), duas escolas municipais de Corumbá receberam novos recursos tecnológicos nesta quarta-feira, 17 de setembro. Pela manhã, a Escola Municipal de Educação Integral Rachid Bardauil, no bairro Aeroporto, foi contemplada com uma lousa digital e 35 Chromebooks, durante cerimônia com a presença do prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira, da secretária municipal de Educação, Mabel Sahib, e do secretário adjunto, Gilson Pacola.

O investimento inclui três displays interativos de 75 polegadas, 70 dispositivos móveis educacionais do tipo Chromebook e carrinhos de armazenamento e recarga, com custo mensal de R$ 12.912, pagos pelo Fundo Municipal de Educação. Um dos displays será destinado à própria Secretaria de Educação para videoconferências, formações e capacitação de professores. Ao todo, os equipamentos atenderão 1.216 estudantes das duas escolas contempladas, incluindo turmas de educação integral e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O diretor da Rachid Bardauil, Lídio Guilherme Rojas Júnior, comentou sobre a reação da comunidade escolar. “A chegada dos equipamentos foi recebida com grande expectativa. É um momento importante para nossa escola, que agora conta com ferramentas que vão facilitar o aprendizado e o trabalho pedagógico”, afirmou.

A secretária Mabel Sahib destacou o impacto do investimento. “É um investimento que atende não apenas os estudantes, mas também a equipe escolar e a secretaria, que passa a contar com novos recursos para reuniões e transmissões. Representa um avanço pedagógico e de gestão que fortalece toda a rede municipal”, disse.

Durante a solenidade, o prefeito reforçou a importância do bom uso dos novos recursos. “É um presente, mas também uma responsabilidade. Conto com vocês para preservar esses recursos, que vão auxiliar professores e estudantes”, afirmou Dr. Gabriel.

No período da tarde, foi a vez da Escola Municipal José de Souza Damy, no bairro Cristo Redentor, receber os equipamentos. A diretora Lélia Rodriane de Arruda Assad comentou a importância da entrega para a escola. “Estes recursos digitais vão ampliar o apoio pedagógico do laboratório de informática. Agradeço ao prefeito, à secretária e ao secretário adjunto pelo atendimento às nossas demandas e pelo investimento na educação”, disse.

Mabel Sahib destacou o papel da tecnologia na inclusão. “São recursos que vão permitir estudar, aprender e se conectar com o mundo. É uma grande satisfação poder entregar essa ferramenta a todos”, afirmou.

Já o prefeito ressaltou o esforço da gestão para viabilizar a iniciativa. “Mesmo diante das dificuldades, conseguimos avançar na educação municipal. Espero que os estudantes aproveitem ao máximo esses equipamentos e que possamos expandir a tecnologia para outras escolas no futuro”, afirmou ao entregar a lousa digital e os 35 Chromebooks à escola.

