Escolas públicas de MS serão premiadas por desempenho em alfabetização

Ricardo Agra/SED

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza nesta quinta-feira (11), às 14h, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), a solenidade de entrega do Prêmio Escola Destaque 2025, que reconhece as instituições da rede pública que se destacaram na alfabetização de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.



A iniciativa, criada em 2023, utiliza como referência os dados do Saems (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul), mensurados pelo Idams (Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul). Neste ano, 36 escolas serão contempladas, totalizando R$ 80 mil em premiações.



Para concorrer ao prêmio, a escola precisa atender a critérios específicos: ter ao menos 10 alunos matriculados no 2º ano regular no momento da avaliação, assegurar a participação de pelo menos 90% desses estudantes e alcançar a melhor média geral no Idams.



De acordo com o governo estadual, o objetivo é valorizar o trabalho de gestores, professores e alunos, além de incentivar a melhoria contínua da aprendizagem. A cerimônia contará com a presença de secretários de Educação estadual e municipal, dirigentes da Undime, gestores, pais e estudantes.



O Prêmio Escola Destaque integra as ações do Estado para fortalecer a alfabetização, considerada a base para o desenvolvimento educacional e para a formação dos estudantes da rede pública.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!