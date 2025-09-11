Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 11:22

Educação

Escolas públicas de MS serão premiadas por desempenho em alfabetização

O Prêmio Escola Destaque integra as ações do Estado para fortalecer a alfabetização

Da redação

Publicado em 11/09/2025 às 10:20

Ricardo Agra/SED

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza nesta quinta-feira (11), às 14h, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), a solenidade de entrega do Prêmio Escola Destaque 2025, que reconhece as instituições da rede pública que se destacaram na alfabetização de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

A iniciativa, criada em 2023, utiliza como referência os dados do Saems (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul), mensurados pelo Idams (Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul). Neste ano, 36 escolas serão contempladas, totalizando R$ 80 mil em premiações.

Para concorrer ao prêmio, a escola precisa atender a critérios específicos: ter ao menos 10 alunos matriculados no 2º ano regular no momento da avaliação, assegurar a participação de pelo menos 90% desses estudantes e alcançar a melhor média geral no Idams.

De acordo com o governo estadual, o objetivo é valorizar o trabalho de gestores, professores e alunos, além de incentivar a melhoria contínua da aprendizagem. A cerimônia contará com a presença de secretários de Educação estadual e municipal, dirigentes da Undime, gestores, pais e estudantes.

O Prêmio Escola Destaque integra as ações do Estado para fortalecer a alfabetização, considerada a base para o desenvolvimento educacional e para a formação dos estudantes da rede pública.

ÚLTIMAS

Corumbá

Prefeito de Corumbá apresenta balanço de 8 meses de gestão

Dr. Gabriel Alves de Oliveira destacou a importância de prestar contas diretamente à população

Saúde

Brasil produzirá vacina contra vírus sincicial respiratório

Medicamento contra esclerose múltipla também será produzido no país

