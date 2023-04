Estado inaugura 14ª escola com reforma por reeducandos em Campo Grande

Pátio durante obras / (Foto: Divulgação)

Após cinco meses de reforma, a Escola Estadual Ulisses Serra inaugura na próxima quarta-feira, 26. O obra contou com prestação de serviço de reeducandos do sistema carcerário, somando para entrega da 14 contemplada pelo projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul “Revitalizando a Educação com Liberdade”.

Com investimento de R$ 650 mil arrecadados com o desconto no salário de presos empregados via convênio na capital para a compra do material de construção, equipamentos e demais gastos. A reforma foi feita por um grupo de 25 detentos do regime semiaberto da Gameleira.

Conforme o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), o projeto idealizado pelo juiz Albino Coimbra Neto, da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, está completando nove anos e conta hoje com diversos parceiros, além do Governo do Estado de MS, por meio da Agepen/MS, Centro Penal Agroindustrial da Gameleira e Secretaria de Estado de Educação. Seu objetivo é revitalizar a estrutura física de escolas públicas estaduais, garantindo aos presos do regime semiaberto uma oportunidade de vaga de trabalho remunerado, desenvolvendo seu caráter pedagógico, social e educativo.

A obra na E.E. Ulisses Serra teve início em novembro de 2022 e foi concluída no final de março de 2023. A unidade escolar tem área total construída de 1.849, 22 m². Foram revitalizadas as salas da direção, secretaria, coordenação, sala dos professores, sala de tecnologia e sala multiuso, além de 11 salas de aula, pátio coberto (construção de bancos), pátio descoberto, quadra de esportes coberta, caixa d’ água e algibre, estacionamento e muros.

Outro ponto destacado que a reforma proporciona é a captação de água pluvial do pátio, limpeza e jardinagem, manutenção de portas, janelas e portões, adequação de acessibilidade, substituição de vidros e telhas, reestruturação da parte hidráulica, elétrica, calçamento, revestimento com cerâmica, colocação de forro de PVC, serviços de serralheria, pintura total, construção da casa de gás, complemento da cobertura do pátio até a quadra de esportes, fechamento da quadra com alambrados e portões. Embora não previsto no projeto, houve a estruturação física de espaço para abrigar uma biblioteca.

A revitalização da Escola Ulisses Serra beneficia uma região afastada do centro de Campo Grande, como única escola pública do Indubrasil, atende alunos do 1º ao 9º ano, ensino médio e EJA, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

A cerimônia de entrega esta prevista para às 9h, na Avenida Principal I, no Núcleo Indubrasil, em Campo Grande.